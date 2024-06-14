الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ترتيب هدافى دورى نايل قبل مباراتى الأهلى مع فاركو والزمالك ضد سيراميكا

حسام أشرف متصدر هدافي
حسام أشرف متصدر هدافي دوري نايل

نجح الكونغولي فيستون ماييلي مهاجم فريق بيراميدز في تسجيل هدفه التاسع في دورى نايل أمس في مرمى سموحة ليقلص الفارق مع حسام أشرف مهاجم بلدية المحلة متصدر هدافى دورى نايل إلى ثلاثة أهداف ومع الأنجولي كريستوفاو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري الذي يحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين إلى هدف واحد وذلك قبل مباراتي فاركو مع الأهلى وسيراميكا كليوباترا ضد الزمالك المؤجلتين من الأسبوع الحادي عشر والمقرر انطلاقهما في السابعة مساء اليوم.

ترتيب هدافى دورى نايل قبل مباراتي اليوم 

1. حسام أشرف مهاجم بلدية المحلة برصيد 12 هدفا منها خمسة أهداف من ركلات جزاء.

2. الأنجولي كريستوفاو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري برصيد عشرة أهداف منها أربعة أهداف من ركلات جزاء .

3. التوجولي ياو أنور"الإسماعيلي والبنك الأهلي " والكونغولي فيستون ماييلي "بيراميدز" ولكل منهما تسعة أهداف .

4. المغربي أحمد بلحاج "الجونة وسيراميكا كليوباترا" ومصطفى زيكو "زد إف سي" ولكل منهما 8 أهداف .

5. أحمد سيد زيزو "الزمالك" وميدو جابر "المصري" وحسام حسن "سموحة" ومحمد سالم "المقاولون" والجزائري أحمد قندوسي والنيجيري صديق أوجولا "سيراميكا كليوباترا" وكريم بامبو "البنك الأهلي" ولكل منهم سبعة أهداف .

6. التونسي سيف الجزيري "الزمالك" وإبراهيم عادل ومصطفى فتحي "بيراميدز" والغاني بنجامين بواتينج "الاتحاد السكندري" وأحمد ياسر ريان "سيراميكا كليوباترا" وأحمد أمين أوفا "انبي" وأسامة فيصل "البنك الأهلي" ولكل منهم ستة أهداف .

7. الجنوب إفريقي بيرسي تاو" الأهلي " وعبد الرحمن مجدي" الإسماعيلي" والتونسي فخر الدين بن يوسف والتونسي معتز زدام "المصري" وفادي فريد "سموحة" وأحمد عاطف "مودرن فيوتشر" وعبد الرحمن البانوبي "زد إف سي" ولكل منهم خمسة أهداف.

8. المغربي رضا سليم والفلسطيني وسام أبوعلي ومحمود كهربا والفرنسي أنتوني موديست " الأهلي" وعمر كمال عبد الواحد " مودرن فيوتشر والأهلي" وعمر الساعي "الإسماعيلي" ورمضان صبحي "بيراميز" والجزائري غيلاس جناوي ومحمد الشامي "المصري" والنيجيري جون إيبوكا "سيراميكا كليوباترا" والكاميروني جوزيف جوناثان "مودرن فيوتشر" والأوغندي جوزيف أوشايا " المقاولون " والنيجيري جودوين شيكا "طلائع الجيش" والبوركيني سعيدو سيمبوري "البنك الأهلي "ووليد علي فرج وشكري نجيب "فاركو" وحسام إيفونا "الجونة" وشادي حسين " زد إف سي" ولكل منهم 4 أهداف .

9. الجنوب إفريقي فخري لاكاى "بيراميدز" وعبد الغني محمد "الاتحاد السكندري" وعمرو قلاوة والنيجيري جونيور أجايي" سموحة " ومحمد ناصر مودي ويوسف لبيب وأحمد خليل كالوشا "انبي" ولكل منهم ثلاثة أهداف .

10. محمود قاعود "البنك الأهلي" وعبد الرحمن أسامة ويسري وحيد " طلائع الجيش " والسوداني سيف تيري " فاركو" وأيمن سعد موكا ورضا صلاح "الجونة" ورأفت خليل "زد إف سي" وعبد الرحمن سمانة "بلدية المحلة" ولكل منهم ثلاثة أهداف .

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