الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أيام الله الحج.. كسوة الكعبة المشرفة ما بين التاريخ والاحتفالية (فيديو)

جانب من الفيلم الوثائقي
جانب من الفيلم الوثائقي عبر القاهرة الإخبارية

سلطت قناة "القاهرة الإخبارية" في فيلمها التسجيلي والذي حمل عنوان "أيام الله الحج" كسوة الكعبة المشرفة، وكيف كان يتم تغييرها، حيث يعكف عشرات من الرجال السعوديين أغلبهم من أربعينيات وخمسينيات العمر على صناعته في مصنع مخصص فقط لهذا الغرض بمكة المكرمة استعدادًا ليوم تتوق أفئدة نحو ملياري مسلم حول العالم.. إنها كسوة الكعبة الشرفة.

ويتهيأ بيت الله الحرام لاستقبال مئات الآلاف من الحجاج من بقاع الأرض كافة بزينتها المتجددة كل عام، كسوة الكعبة أو رداؤها هو أغلى رداء في العالم، إذ يكلف نحو 25 مليون ريال سعودي يقدمها خادم الحرمين الشريفين من ماله الخاص لأحد المصانع المخصصة لذلك الغرض فقط، في عملية قد تستغرق ما بين 8 إلى 10 شهور سنويًا.

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، فيلمًا وثائقيًا بعنوان: "أيام الله الحج"، من إنتاج وثائقيات قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة.

أيام الله الحج كسوة الكعبة المشرفة القاهرة الإخبارية الكعبة كسوة الكعبة

مواد متعلقة

"Dmc" توضح سنن يوم التروية للحجاج (فيديو)

نشرة "dmc": وزارة الرى ترفع درجة الاستعداد بالمحافظات خلال إجازة العيد

استعدادًا لعيد الأضحى.. جهود الدولة لتوفير اللحوم بأسعار مناسبة

ألمانيا تستضيف مؤتمرًا لإعادة إعمار أوكرانيا.. مراسل القاهرة الإخبارية يرصد التفاصيل

مراسلة القاهرة الإخبارية: المجتمع الدولى أصبح على علم بجرائم إسرائيل فى غزة

الرقب: كلمات الزعماء بمؤتمر غزة تعكس الحاجة لإدخال المساعدات بشكل طارئ

"صناعة النواب": على الحكومة الجديدة عرض رؤية لدعم الصناعة والاستثمار

رجال الأعمال: يجب أن يكون هناك حياد بين القوى المتنافسة داخل السوق

الأكثر قراءة

عاجل| حفيظ دراجى يصدم الأهلى: زين الدين بلعيد فى طريقه إلى الدورى البلجيكى

مصدر يكشف لـ"الدستور".. هل يرحل خالد بيبو عن منصبه داخل الأهلى؟

عاجل.. أنباء عن اغتيال هاشم صفى الدين الرئيس التنفيذى لـ حزب الله

مصرع عنصر إجرامى بعد ما أطلق النار على الأجهزة الأمنية بالدقهلية

ما هو يوم التورية ولماذا سمى بهذا الاسم.. إليك التفاصيل ‏

"فاعل الخير" وراء مقتل مسنة الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الفستان وصاحب المقهى

حسين دعسة

الخوف على لبنان.. وحزب الله ينتظر القمة الثلاثية

د هند جاد

حيتان السناتر.. أوهام وأساطير مخالفة القانون!

محمد الفايدي

التنمية جامعة.. “حان وقت الطبيعة”

صفاء النجار

دعانى لبيته «3»

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «2-3»

ماجد حبته

صيف مصرى أكثر وحشية!

محمد عبدالعزيز

جرس الفسحة ضرب ضرب

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تقصف غزة مع تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية

لن نكون الحزام الأمنى.. سكان المستوطنات على الحدود مع لبنان يتظاهرون غدًا

اليوم 252 للحرب..الاحتلال الإسرائيلى يكثف مجازره فى غزة و37 ألف شهيد حصيلة العدوان