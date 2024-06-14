أيام الله الحج.. كسوة الكعبة المشرفة ما بين التاريخ والاحتفالية (فيديو)

سلطت قناة "القاهرة الإخبارية" في فيلمها التسجيلي والذي حمل عنوان "أيام الله الحج" كسوة الكعبة المشرفة، وكيف كان يتم تغييرها، حيث يعكف عشرات من الرجال السعوديين أغلبهم من أربعينيات وخمسينيات العمر على صناعته في مصنع مخصص فقط لهذا الغرض بمكة المكرمة استعدادًا ليوم تتوق أفئدة نحو ملياري مسلم حول العالم.. إنها كسوة الكعبة الشرفة.

ويتهيأ بيت الله الحرام لاستقبال مئات الآلاف من الحجاج من بقاع الأرض كافة بزينتها المتجددة كل عام، كسوة الكعبة أو رداؤها هو أغلى رداء في العالم، إذ يكلف نحو 25 مليون ريال سعودي يقدمها خادم الحرمين الشريفين من ماله الخاص لأحد المصانع المخصصة لذلك الغرض فقط، في عملية قد تستغرق ما بين 8 إلى 10 شهور سنويًا.

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، فيلمًا وثائقيًا بعنوان: "أيام الله الحج"، من إنتاج وثائقيات قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة.