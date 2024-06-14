الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف بالشهر العقاري

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

يتيح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني، للمتقدمين لشغل وظائف بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق والذي عقده بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/
وكان الجهاز سبق وأن أعلن عن مسابقة شغل 300 وظيفة بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل، وذلك لتعيين عدد (250) في وظيفة بـاحث ثالث قانـون، بالمستوى الوظيـفي الثــالث (ج)، وعدد (50) في وظيفة مهندس ثالث بالتخصصات الاّتية: (كهرباء، مدني، مساحة، إلكترونيات / إتصـالات، حاسبــات)، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

 

التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن القبول المبدئي ويحدد موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في 3 مسابقات

 

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض الامتحان الالكتروني والمواعيد المقررة لذلك للمتقدمين في مسابقات شغل وظائف بكل من الهيئة القومية للانفاق، والهيئة العامة للنقل النهري، وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg.
وكان الجهاز قد أعلن خلال شهر يناير الماضي عن مسابقة لتلبية حاجة الهيئة القومية للأنفاق لتعيين عدد(96) مهندسًا في تخصصات مختلفة، وعدد (5) في وظيفة أخصائي شئون مالية، بالمستوى الوظيفي الثالث (ج).

كما أعلن الجهاز أيضا عن مسابقة لتلبية حاجة الهيئة العامة للنقل النهري لتعيين عدد (24) في وظيفة مهندس بناء سفن ثالث و(4) في وظيفة أخصائي حاسبات اّلية ثالث، بالمستوى الوظيفي الثالث (ج).

كما أعلن أيضا عن مسابقة لتلبية حاجة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي لتعيين عدد (6) في وظيفة محام بالدرجة المالية الثالثة. 
وتجري كل تلك المسابقات وغيرها وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وتجري مسابقات المحامين وفقا للقانون رقم (47) لسنة 1973 الصادر بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.
ويهيب الجهاز بالسيدات والسادة المقبولبن مبدئيا بدخول الامتحان بالالتزام بكافة التعليمات المقررة من إحضار أصول المستندات المرفوعة على المنظومة اثناء التقديم للإطلاع.. والحضور قبل الموعد المحدد للإمتحان بساعتين على الاقل علما بأنه لن يسمح بدخول الامتحان بعد موعده المقرر.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ نتيجة الامتحان الشهر العقاري بمصلحة الشهر العقاري المركزي للتنظيم والإدارة

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