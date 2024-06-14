الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

153 ساحة و4202 مسجد لأداء صلاة عيد الأضحى بأسيوط

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه سيؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام، بساحة أرض الملاعب أمام ديوان عام المحافظة بحي شرق مدينة أسيوط برفقة القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والدينية، مؤكدًا الانتهاء من تجهيز 153 ساحة بجانب 4202 مسجد على مستوى المحافظة لأداء صلاة العيد الأضحى المبارك.

وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين ساحات الصلاة وتعزيز الخدمات عليها، فضلًا عن تكليف رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتعاون مع مديرية الأوقاف، وتقديم الدعم الكامل لأعمال التجهيزات النهائية للساحات المُخصصة لصلاة العيد، فضلًا عن تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المساجد وساحات الصلاة والشوارع المؤدية لها حتى تكون جاهزة لاستقبال المصلين، لافتًا إلى أن إدارة الحماية المدنية ستقوم بوضع سيارات إطفاء خلال أداء صلاة العيد بجوار ساحات المساجد الكبرى التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، علاوة على تمركز سيارات الإسعاف للتعامل مع أي أحداث طارئة.

وأضاف اللواء عصام سعد، أنه تم توجيه قيادات مديرية الأوقاف بالمتابعة المستمرة وحظر استخدام أية ساحات غير المرخص لها وتشكيل غرفة عمليات بالمديرية وغرف فرعية داخل كل إدارة أوقاف على مستوى مدن المحافظة للتواصل مع الغرفة الرئيسية بالديوان العام ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام على مدار 24 ساعة للوقوف على مجريات الأمور خلال صلاة العيد والتأكيد على أئمة المساجد بالالتزام بكل التعليمات والضوابط.

وأضاف أنه تم تشكيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات على الأرقام الخاصة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للسلامة العامة والطوارئ (2135858/ 088) و(2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي ( واتس اب - تليجرام ) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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