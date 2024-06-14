رئيس أساقفة سبسطية: الموت يهدد حياة الآلاف .. الى متى تستمر مأساة غزة؟

قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم الجمعة، إن الموت يهدد حياة الآلاف من المرضى والجرحى في قطاع غزة وأعداد الإصابات تفوق قدرة المستشفيات على استيعابها.

وتابع: “يحق لنا ان نتسائل الى متى سوف تستمر هذه المأساة فأنا لست محللا عسكريا او سياسيا بل انسان مؤمن بالعدالة وبحق الانسان في ان يعيش بكرامة وحرية وسلام وما يحدث حاليا في غزة انما هي جريمة العصر وهي امتهان للكرامة الانسانية واستهداف لشعب محاصر”.



وأضاف: نسمع عن مبادرات واجتماعات ومؤتمرات من اجل وقف الحرب ولكننا وحتى هذه الساعة لا نشهد اي تقدم عملي في حين ان اهلنا في غزة المدنيين وخاصة شريحة الاطفال هم الذين يدفعون فاتورة هذه الحرب .



وتابع: نوجه نداءنا مجددا الى حيثما يجب ان يصل هذا النداء بضرورة العمل من اجل وقف هذا العدوان حقنا للدماء ووقفا للدمار .

المطران عطا الله يستقبل وفد الكنيسة الأرثوذكسية الرومانية

وفي وقت سابق، استقبل المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، وفدا من الكنيسة الارثوذكسية الرومانية والذين وصلوا الى مدينة القدس بهدف المشاركة في قداس وداع عيد القيامة وكذلك للمشاركة باحتفال خميس الصعود في مزار المصعد على جبل الزيتون في مدينة القدس.

واستقبلهم في كنيسة القيامة مرحبا بزيارتهم وقائلا لهم بأننا ليتورجيا نودع غدا عيد القيامة ونرتل للمرة الاخيرة ترنيمة المسيح قام ولكن حدث القيامة ماثل امامنا ونحن نعيش القيامة في كل حين والقبر المقدس هو خير شاهد على هذا الحدث العظيم ولذلك فإننا في القدس نقول دائما المسيح قام في كل الايام وفي كل المواسم لاننا شهود على القيامة في ارض القيامة .

ان ارض القيامة هي متعطشة للسلام والقدس هي مدينة السلام وهي المدينة المقدسة في الديانات التوحيدية الثلاث ولكن الاحتلال حول المدينة المقدسة الى مدينة يظلم فيها الانسان الفلسطيني ويستهدف في مقدساته واوقافه وكافة تفاصيل حياته .