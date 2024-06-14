من الخير ينبعث الشرّ.. عظمة كتف الأضحية هدف ثمين لبُغاة السحر الأسود

من وسط الخير قد ينبعث الشر من أهله، وهذا ما يحدث في عيد الأضحى المبارك والذي لا يفصلنا عن حلول سوى ساعات قليلة حيث يضحي المسلمون بالأضحية التي أوصى الله بها طواعية له، بينما ينتظر أهل الشر التضحية بتلك الأضحية وذلك من أجل الحصول على عظمة واحدة بالذبيحة تسمى عظمة الكتف لاستخدامها في أعمال السحر الأسود والشعوذة.

فما قصة عظمة الكتف تلك؟ وكيف يمكن القضاء على الشر الذي قد يحدث بسببها؟

بإجراء عمليات تطهير وتنظيف المقابر تبين أنه يتم استخدام عظمة كتف الذبيحة للكتابة عليها من قبل السحرة والقائمين بالأعمال السفلية طلاسم وعبارات هدفها إيذاء بعض الأفراد، لتدخل ضمن أدوات الأعمال والشعوذة.

وبسؤال "الدستور" إحدى الجزارين والذي رفض ذكر اسمه أكد أنه عرف بالفعل تلك المعلومة موضحًا أن السحرة يدفعون مبالغ كبيرة من أجل الحصول على هذه العظمة لاستخدامها في أعمالهم، لافتًا إلى أنه يتعمد لذلك كسرها إذ أن الساحر وأعوانه يحتاجونها سليمة، لذا حذر هذا الجزار زملاؤه من ترك هذه العظمة سليمة، بل دعا إلى كسرها تجنبًا لإيذاء أي شخص، وابتعادًا عن ارتكاب هذا الذنب الكبير.

كما أكد الجزار على أنه تعرض عدة مرات لعرض البعض عليه شراؤها سليمة منه بأرقام وصلت إلى 500 و600 جنيه، بينما رفض ذلك تمامًا لما يدركه من خطورة تلك العظمة على الأشخاص، موضحًا أن مالايرضيه على نفسه وأهله لا يرضيه على غيره وخاتمًا "إحنا بنتقي الله، وأعوذ بالله من الحاجات دي".

من جهته يؤكد الشيخ محمد فتحي أحد علماء الأزهر حديث الجزار موضحًا أن الساحر يسعى للحصول على تلك العظمة سليمة من أي كسر ويدفع فيها الأثمان الغالية، وذلك لكي يكتب عليها طلاسمه وتعويذاته السحرية، ثم يقدمها للجن، وذلك بغية إيذاء الشخص المراد عمل سحر له، ومن ثم يدفن العظم في المقابر أو يطحنه، أو يرشه على مفترق الطريق لتنشيط السحر وتفعيله.

وتابع ناصحًا الجزارين بعدم بيع هذه العظمة لما تسببه من خطورة على الأشخاص أيًا كان المقابل المادي تجنبًا لارتكاب هذا الذنب العظيم، كما أكد على ضرورة إدراك المؤمن دائمًا الأية "مَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ"، وقراءة آيات التحصين دائمًا، لبعد أي شر عنه، كما دعا الشيخ كذلك الآهالي الذين يضحوا التأكد من كسر هذه العظمة وعدم تركها سليمة لكي لا تتسبب في هلاك أي إنسان.

كذلك قد أطلق العديد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي تحذيرات بشأن استخدام عظمة الكتف في السحر ودعوا إلى تكسيرها لكي لا يستغلها ضعاف النفوس في أذى الناس.

وكثف الناشطون تحذيراتهم بشأن الاستغلال البشع لتلك العظمة، والتني يطلق عليها البعض “قشرة اللوح” مؤكدين على أنها تستخدم في السحر الأسود الذي يعتبر من أخطر الأنواع حسب الكثير من الرقاة.