الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الفيلم الوثائقى "أيام الله.. الحج": إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام لم يتحدثا نفس اللغة

من الفيلم التسجيلي
من الفيلم التسجيلي

كشف الفيلم الوثائقي "أيام الله.. الحج"، الذي أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية"، عن أن سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل لم يكونا يتحدثان نفس اللغة، فلغة إبراهيم كانت "السريانية" ثم "العبرانية"، أما لغة سيدنا إسماعيل فكانت العربية، ورغم ذلك استطاعا التفاهم وتنسيق البناء. 

إسماعيل عليه السلام تعلم اللغة العربية من "جرهم" الذين تزوج منهم

وأشار الفيلم إلى أن إسماعيل، عليه السلام، تعلم اللغة العربية من "جرهم" الذين تزوج منهم دون أن يكون قد رأى أباه منذ طفولته، لكن إبراهيم، عليه السلام، زار ابنه ومعه التكليف العظيم، ألا وهو بناء الكعبة المشرفة، واستجاب إسماعيل عليه السلام، وبدأ في مساعدة والده المكلف ببناء بيت الله من جديد.

وحسب النص القرآني الكريم، فإن إبراهيم، عليه السلام، لم يبدأ البناء من الصفر، بل رفع القواعد ما يشير إلى أن الكعبة سبق بناؤها قبل إبراهيم، عليه السلام.

 الفيلم الوئائقي "أيام الله.. الحج" من إنتاج وثائقيات قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة.


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الفيلم الوثائقي أيام الله الحج سيدنا ابراهيم سيدنا إسماعيل

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