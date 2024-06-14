الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"أيام الله.. الحج".. لقطات نادرة للمناسك اعتمد عليها فيلم "القاهرة الإخبارية" التسجيلى

صورة من الفيلم التسجيلي
صورة من الفيلم التسجيلي

اعتمدت قناة "القاهرة الإخبارية"  في فيلمها التسجيلي والذي حمل عنوان "أيام الله.. الحج" على صور نادرة للمشعر الحرام ومناسك الحج، حيث أظهرت اللقطات الحجاج، وبيت الله الحرام، ورحلة الحجيج على الجمال لتأدية الشعيرة الأعظم.

 آدم عليه السلام حج 40 حجة إلى مكة آتيًا من الهند

وأشار الفيلم الوثائقي إلى أنه تورد المصادر التاريخية معلومات كثيرة عن الحج، منها ما يشير إلى أن آدم عليه السلام حج 40 حجة إلى مكة آتيًا من الهند.

واستمرت مسيرة الحج مع آدم وبنيه، فيقال إن آدم وإدريس طافا بالبيت العتيق، لكن الأنبياء ما بين إدريس وإبراهيم كانوا يطوفون بربوة مكان البناء الذي أقام عليه إبراهيم الكعبة.

الحج لقطات نادرة القاهرة الإخبارية رحلة الحجيج الكعبة

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