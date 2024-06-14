بعد نجاح "ولاد رزق 3".. أحمد الرافعى يشكر طارق العريان

عبر الفنان أحمد الرافعي عن سعادته بردود الأفعال القوية لنجاح شخصية سلطان الغول التي يقدمها في أحداث الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق.



وأكد الرافعي في بيان صحفي أنه يشعر بالامتنان الشديد للمخرج طارق العريان بعد ترشيحه له قائلاً: "أشكر طارق العريان وقلت له في أول جلسة شكراً جداً لأنك شاهدتني في هذه التركيبة، لأن دوره في التمثيل كان حقيقيًا وأثر في أي فنان علشان يعمله".

ولاد رزق يحقق إيرادات مرتفعة

تصدر فيلم "ولاد رزق" الجزء الثالث قائمة الإيرادات اليومية، وحصد أمس الخميس إيرادات بلغت 8 ملايين و120 ألفًا و261 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال يومين في دور السينما المختلفة إلى 12 مليونًا و521 ألفًا و321 جنيهًا.

أبطال ولاد رزق

فيلم "ولاد رزق - القاضية" بطولة: أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف، على رأسهم النجم كريم عبدالعزيز. والفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.