الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد نجاح "ولاد رزق 3".. أحمد الرافعى يشكر طارق العريان

أحمد الرافعي
أحمد الرافعي

عبر الفنان أحمد الرافعي عن سعادته بردود الأفعال القوية لنجاح شخصية سلطان الغول التي يقدمها في أحداث الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق. 

txt

اليوم.. أخرعروض الفيلم اللبناني المصري "أرزة" في أمريكا

txt

8 ملايين و200 ألف جنيه لـ"ولاد رزق 3" فى يوم واحد

txt

أبرزها "السرب".. قائمة الأفلام المستمرة فى العرض من عيد الفطر لعيد الأضحى

txt

"ولاد رزق" يتفوق على "اللعب مع العيال".. إيرادات الأفلام بدور العرض أمس

txt

إيرادات أفلام عيد الأضحى تقترب من 10 ملايين جنيه فى سهرة الخميس

txt

"ولاد رزق" يترجم نجاحه فى شباك التذاكر بـ8 ملايين جنيه

txt

صنّاع وأبطال «ولاد رزق- القاضية»: أحداثه مليئة بالأكشن والإثارة والغموض حتى المشهد الأخير

txt

عقب عيد الأضحى.. فعاليات فنية متنوعة للاحتفال بثورة 30 يونيو فى الأوبرا

txt

قائمة أفلام عيد الأضحى 2024 في السينما بجميع دور العرض

txt

أحمد عز: ألفاظ "ولاد رزق" طبيعية واتفقت عليها مع طارق العريان (خاص)


وأكد الرافعي في بيان صحفي أنه يشعر بالامتنان الشديد للمخرج طارق العريان بعد ترشيحه له قائلاً: "أشكر طارق العريان وقلت له في أول جلسة شكراً جداً لأنك شاهدتني في هذه التركيبة، لأن دوره في التمثيل كان حقيقيًا وأثر في أي فنان علشان يعمله".

ولاد رزق يحقق إيرادات مرتفعة
تصدر فيلم "ولاد رزق" الجزء الثالث قائمة الإيرادات اليومية، وحصد أمس الخميس إيرادات بلغت 8 ملايين و120 ألفًا و261 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال يومين في دور السينما المختلفة إلى 12 مليونًا و521 ألفًا و321 جنيهًا.

أبطال ولاد رزق
فيلم "ولاد رزق - القاضية" بطولة: أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف، على رأسهم النجم كريم عبدالعزيز. والفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

ولاد رزق أبطال فيلم ولاد رزق أبطال فيلم ولاد رزق 3 أبطال فيلم ولاد رزق 3 - القاضية أبطال فيلم ولاد رزق 3 القاضية

مواد متعلقة

اليوم.. أخرعروض الفيلم اللبناني المصري "أرزة" في أمريكا

8 ملايين و200 ألف جنيه لـ"ولاد رزق 3" فى يوم واحد

أبرزها "السرب".. قائمة الأفلام المستمرة فى العرض من عيد الفطر لعيد الأضحى

"ولاد رزق" يتفوق على "اللعب مع العيال".. إيرادات الأفلام بدور العرض أمس

إيرادات أفلام عيد الأضحى تقترب من 10 ملايين جنيه فى سهرة الخميس

"ولاد رزق" يترجم نجاحه فى شباك التذاكر بـ8 ملايين جنيه

صنّاع وأبطال «ولاد رزق- القاضية»: أحداثه مليئة بالأكشن والإثارة والغموض حتى المشهد الأخير

عقب عيد الأضحى.. فعاليات فنية متنوعة للاحتفال بثورة 30 يونيو فى الأوبرا

الأكثر قراءة

مصدر يكشف لـ"الدستور".. هل يرحل خالد بيبو عن منصبه داخل الأهلى؟

عاجل| حفيظ دراجى يصدم الأهلى: زين الدين بلعيد فى طريقه إلى الدورى البلجيكى

مصرع عنصر إجرامى بعد ما أطلق النار على الأجهزة الأمنية بالدقهلية

مقتل شخص على يد زوج ابنته فى المنوفية

عاجل.. أنباء عن اغتيال هاشم صفى الدين الرئيس التنفيذى لـ حزب الله

ما هو يوم التروية ولماذا سمى بهذا الاسم.. إليك التفاصيل ‏

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الفستان وصاحب المقهى

حسين دعسة

الخوف على لبنان.. وحزب الله ينتظر القمة الثلاثية

د هند جاد

حيتان السناتر.. أوهام وأساطير مخالفة القانون!

محمد الفايدي

التنمية جامعة.. “حان وقت الطبيعة”

صفاء النجار

دعانى لبيته «3»

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «2-3»

ماجد حبته

صيف مصرى أكثر وحشية!

محمد عبدالعزيز

جرس الفسحة ضرب ضرب

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تقصف غزة مع تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية

لن نكون الحزام الأمنى.. سكان المستوطنات على الحدود مع لبنان يتظاهرون غدًا

اليوم 252 للحرب..الاحتلال الإسرائيلى يكثف مجازره فى غزة و37 ألف شهيد حصيلة العدوان