الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بـ24 مليون جنيه

مضبوطات - أرشيفية
مضبوطات - أرشيفية

نجحت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 24 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

نجحت قطاع الأمن العام مكافحة جرائم الأموال العامة مديريات الأمن الاتجار العملات الاجنبية

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