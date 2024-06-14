وزارة البيئة تنشر "الأخضر" فى الصعيد.. زراعة أكثر من ربع مليون شجرة بأسيوط وقنا

قام البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة بالمساهمة فى أعمال التشجير بمحافظتى قنا وأسيوط، الواقعتين فى نطاق عمل البرنامج، وتنفيذ حملات تشجير واسعة النطاق بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى من جمعيات أهلية وشباب من مختلف الأعمار.

استهدفت حملات التشجير جميع المراكز والأحياء والقرى داخل المحافظتين، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية (100 مليون شجرة)، والمبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر"، ضمن أنشطة إدارات المخلفات الصلبة بتلك المحافظات.

تأتى هذه الحملات والأنشطة في إطار جهود الدولة المصرية ووزارة البيئة في مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، وتماشيًا مع أجندة الدولة للتنمية المستدامة فى ظل التحديات والتغيرات المناخية التى تواجه مصر وغيرها من دول العالم المختلفة، إلى جانب جهود الوزارة فى تعظيم دمج البُعد البيئي كمحور أساسي لتعزيز الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والاستثمار فيها مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للإنسان.

زراعة 150 ألف شجرة مثمرة وزينة

كما قامت الوزارة من خلال البرنامج الوطنى بتنفيذ العديد من حملات النظافة والتشجير بالمراكز والأحياء والقرى بمحافظة أسيوط، بلغت ما يقرب من 70 حملة نظافة وتشجير خلال العامين الماضيين وزراعة ما يقرب من 7000 شجرة وذلك فى جميع المراكز، مع الأخذ بالاعتبار تشجير البنية التحتية من (محطات وسيطة) والمدعومة من قِبل البرنامج الوطني، حيث تمت زراعة سياج شجري وغطاء نباتي داخل تلك المحطات بمركزي أبوتيج وديروط، كما شهدت حملات التشجير داخل المحافظة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية (100 مليون شجرة) زراعة ما يقرب من 150000 شجرة مثمرة وزينة في جميع مراكز وقرى محافظة أسيوط.

ومن ناحية أخرى، قامت الوزارة من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، بتنفيذ العديد من حملات النظافة وزراعة ما يقرب من 6350 شجرة في جميع مراكز محافظة قنا، فضلًا عن دعم جامعة جنوب الوادي بـ700 شجرة مثمرة وزينة خلال الاحتفالات السنوية بيوم البيئة العالمى، كما تم الأخذ بالاعتبار تشجير البنية التحتية المدعومة من قِبل البرنامج بالمحافظة ومنها المحطة الوسيطة بمركز أبوتشت من خلال زراعة سياج شجري وغطاء نباتي داخل المحطة، مع زراعة ما يقرب من 188 ألف شجرة مثمرة وزينة في جميع مراكز محافظة قنا.