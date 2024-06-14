أحمد الخشن: لولا 30 يونيو ما كانت مصر دولة قوية

أكد أحمد الخشن عضو مجلس النواب، أن ثورة 30 يونيو 2013 غيرت التاريخ في مصر واستطاعت أن تفتح لمصر مجالا جديدا نحو البناء وانشاء الدولة الحديثة والفضل في ذلك للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي استجاب لنداء الشعب المصري لتخليصهم من حكم جماعة الإخوان.

وقال عضو مجلس النواب في تصريح صحفي له اليوم، إن ثورة 30 يونيو قبل 11 عاما، ونزل فيها ملايين المصريين للشوارع كانت صرخة ضد الظلامية والدولة الدينية، والعودة لمصر الوسطية والاعتدال والحضارة على مدى التاريخ.

الجيش المصري

ولفت عضو مجلس النواب، إنه لولا مساندة الجيش المصري لمطالب الثوار في 30 يونيو، ولو وقفة الرئيس السيسي، ما كانت مصر دولة قوية مستقرة كما هو حالها اليوم، مضيفا: “ثورة 30 يونيو أكدت إرادة المصريين الحرة في اختيار مستقبلهم وإصرارهم على تقرير مصيرهم بأيديهم، وإنها ستظل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث”.

نتائج ثورة 30 يونيو

وشدد النائب أحمد الخشن، عضو مجلس النواب، أن أهم نتائج ثورة 30 يونيو أنها خلصت المصريين من حكم الإخوان الإرهابية، وانطلقت بمصر في أعمال عمران وبناء طيلة 11 عاما من وقتها وللدخول في الجمهورية الجديدة.

واختتم أحمد الخشن أن ثورة 30 يونيو مهدت الطريق أمام تغييرات واسعة على كافة الأصعدة، وبناء دولة عصرية وحديثة، وشهدت مصر طفرة غير مسبوقة في البناء والتعمير وإطلاق عدد ضخم من المشروعات القومية في مختلف المحافظات، مضيفا: 30 يونيو محطة تاريخية وثورة عظيمة من أجل الوطن.