رئيس بعثة الحج السياحى تثنى على خدمة المملكة لضيوف الرحمن

اعلنت وزارة السياحة والآثار، أن غرفة عمليات بعثة وزارة السياحة والآثار الموجودة حاليًا في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، برئاسة الأستاذة سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري، تتابع إجراءات تصعيد حجاج السياحة إلى المشاعر المقدسة بعرفات ومنى، وتسكينهم بالمخيمات، حيث بدأ تصعيد الحجاج إلى جبل عرفات فجر اليوم الجمعة.

من جانبها، أشارت سامية سامى إلى أنه تم تشكيل 10 لجان من أعضاء البعثة توجد على مدار الساعة طوال فترة المناسك بجميع المخيمات الموجود بها حجاج السياحة بعرفات ومنى لمتابعتهم عن قرب، والاطمئنان عليهم أولًا بأول وتذليل أي عقبات قد تواجههم، والعمل على راحتهم وتوفير كل سبل الرعاية لهم.

وحرصًا من الوزارة على التأكد من جاهزية مخيمات حجاج السياحة بمشعري عرفات ومنى وتوفير جميع الاحتياجات لهم، قام أعضاء بعثة الوزارة بتفقد المخيمات لكل من المستوى الاقتصادي والبري ومستوى الخمس نجوم، حيث أكد مسئولو مكاتب الطوافة السعودية حرصهم على توفير كل سبل الراحة والرعاية للحجاج.

وأضافت سامية أنه تم الاطمئنان على أن جميع الأتوبيسات التي تقوم بتصعيد الحجاج من مكة إلى عرفات، والتي يقترب عددها من 600 سيارة تتنوع ما بين أتوبيسات موديلات حديثة، وسيارات خاصة وسيارات دفع رباعي.

وأثنت على الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات السعودية في تنظيم موسم الحج وتوفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، موضحة أن هذا الموسم قد تضمن عددًا من المزايا والتحسينات والتطوير في المخيمات لحجاج السياحة، لافتة إلى أن شركة تقديم الخدمات "الطوافة" بالمخيمات تقوم بتوفير خدمة عملاء من موظفي الشركة للرد على استفسارات الحجاج وإرشادهم لأماكن خيامهم بسهولة وحل أي مشاكل أو طوارئ قد تواجههم، كما تم وضع قوائم بأسماء الحجاج بكل خيمة؛ لسهولة التعرف عليها بجانب لوجو شركة السياحة التابع لها الحاج.

عيادة طبية مجهزة بالمخيمات بالمشاعر المقدسة

كما أنه يتم توفير عيادة طبية مجهزة بأسرة طبية وبالأدوية والإسعافات الأولية اللازمة بكل مخيم لعلاج وتقديم الخدمة الطبية للحجاج، خاصة في ظل الحرارة المرتفعة التي ستشهدها المشاعر المقدسة في أيام المناسك.

كما تضمنت التجهيزات في عرفات زيادة عدد المظلات لتوفير الظل للحجاج، وتحسين نظام توزيع المياه والأطعمة لضمان وصولها إلى جميع الحجاج بشكل سلس وبصورة أفضل.