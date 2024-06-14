رئيس مدينة بورفؤاد: استمرار العمل بالمركز التكنولوجى المتطور لخدمة المواطنين اليوم وغدًا

أعلن الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد، عن استمرار العمل بالمركز التكنولوجي المتطور لخدمة المواطنين لاستقبالهم خلال يومي الجمعة والسبت، لتلقي طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء، وذلك طبقًا لقانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، لتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

التيسير على المواطنين خلال إجراءات التصالح على بعض مخالفات البناء

وفي سياق متصل، أشار الدكتور إسلام بهنساوي إلى أن المركز التكنولوجي يواصل استقبال جميع طلبات التصالح للتيسير على المواطنين للتعامل مع طلبات التصالح، وذلك في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.

التوجيه بالمتابعة المستمرة لمستجدات العمل فى تلقى طلبات المواطنين للتصالح

كما وجّه رئيس مدينة بورفؤاد بالمتابعة المستمرة لمستجدات العمل في تلقي طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء، والتواصل مع المواطنين بصفة مستمرة لتلقي شكواهم واستفساراتهم بشأن هذا الملف، وتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهما وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة.

وفي شأن آخر، أدى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، صلاة الجمعة بمسجد لطفي شبارة، بنطاق حي الشرق، وبحضور اللواء أيمن جمال الدين، السكرتير العام المساعد، والدكتور جمال عواد، وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من الأجهزة التنفيذية.

جاءت خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان "حرمة الدماء والأموال والأعراض" في ضوء خطبة حجة الوداع، وفضل صيام عرفة، وهو الموضوع الذي حددته وزارة الأوقاف ضمن أجندتها الأسبوعية، وتناولت خطبة الجمعة اليوم الحديث عن فضائل هذه الأيام المباركة وصيام يوم عرفة المبارك.

وهنّأ محافظ بورسعيد، شعب مصر عامة وأبناء المحافظة خاصة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وعقب الصلاة التقى محافظ بورسعيد عددا من المواطنين،، في إطار حرص محافظ بورسعيد على التواصل الدائم مع المواطنين للتعرف على آرائهم ومتطلباتهم نحو مختلف القضايا التي تهم الشارع البورسعيدي.

وتحدث محافظ بورسعيد مع المواطنين حول عدد من أوجه التنمية التي شهدتها بورسعيد مؤخرا في عدد من المجالات، وقدم المواطنون الشكر والتقدير لمحافظ بورسعيد على جهوده المثمرة في تطوير محافظة بورسعيد وحرصه على التواصل مع المواطنين.