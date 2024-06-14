الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"التنمية الصناعية" تشارك في فعاليات معرض الأعمال الخضراء بالأقصر

جانب من فعاليات معرض
جانب من فعاليات معرض الأعمال الخضراء بالأقصر

شاركت الهيئة العامة للتنمية الصناعية من خلال فريق عمل ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء بالأقصر الذي نظمته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو – "مشروع النمو الأخضر الشامل بمصر"  وذلك في إطار دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة المتخصصة في مجال الاقتصاد الأخضر بصعيد مصر.

وشارك بالمعرض عدد من الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص وبمشاركة ١٠٠ شركة عارضة من محافظات الأقصر، قنا، وبني سويف، تعمل في سلاسل القيمة الرئيسية في الزراعة المستدامة والإنتاج الغذائي وإدارة المخلفات والطاقة المتجددة التي يدعمها المشروع.

وأُقيم مؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء لعام 2023 في إطار مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر (IGGE) والذي تنفذه اليونيدو بتمويل من حكومة سويسرا وعدد من المنظمات الدولية ويستهدف المؤتمر  تسليط الضوء على التحديات التي تواجه هذا القطاع  وتعزيز الميزة التنافسية في مصر، وتعزيز جهود الدولة للنهوض به لتحسين المنتج المصري وتوفير فرص عمل مع الحفاظ على البيئة، فضلًا عن تعزيز سلاسل القيمة الخضراء وبناء تكتلات خضراء.

وتأتي مشاركة الهيئة العامة للتنمية الصناعية في إطار حرصها على تعزيز المبادرات من الجهات المحلية وكذا الشركاء الدوليين لدعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في مجال الاقتصاد الأخضر بصعيد مصر.

حيث يمثل المؤتمر والمعرض فرصة لرفع الوعي وخلق تشابك بين مؤسسات التمويل الأخضر ومقدمي خدمات تطوير الأعمال والمستشارين الفنيين والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما يعمل على الترويج والتسويق للمنتجات والخدمات الخضراء ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى قاعدة عملاء أوسع.

وعلى هامش المعرض، عقدت عدد من الجلسات النقاشية المهمة شارك فيها ممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومنها جلسة المبادرات الوطنية والعالمية تم وجلسة بعنوان "حوار حول الاقتصاد الدائري والنمو الأخضر: سد الفجوة في التمويل والاستثمار" وغيرها من الجلسات النقاشية وورش العمل من الجهات الفاعلة الرئيسية في قطاعات الاقتصاد المعنية والخبراء المحليين والدوليين، فضلًا عن الممولين ومقدمي خدمات تطوير الأعمال وممثلي المصانع المشاركة.

واستكمل مؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء في دورته الثالثة نجاحاته  بعد دورته الثانية التي عقدت بجنوب الصعيد في يونيو الماضي وشهد مشاركة فعَّال أيضًا من الهيئة والذي حضره أكثر من 1400 زائر و70 عارضًا.

الهيئة العامة للتنمية الصناعية مشروع النمو الأخضر الشامل بمصر منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو الاقتصاد الأخضر الأقصر

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