الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توريد 33 ألف طن قمح لشون وصوامع دمياط

القمح
القمح

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ  دمياط، عملية توريد محصول القمح لهذا الموسم والذي بدأ أبريل الماضى ويستمر حتى منتصف أغسطس ٢٠٢٤، حيث بلغت الكمية الموردة حتى الأمس ٣٣٨٣٥ طنًا و٧٨٦ كيلو جرامًا بالشون التابعة للبنك الزراعي المصري بكفر سعد وفارسكور والزرقا والسرو، بالإضافة إلى شونة مضرب الزرقا وشون مطاحن السيالة والسنانية بدمياط.

من جهتها، أكدت  الدكتورة منال عوض، أن المحافظة تعمل على انتظام منظومة التوريد والتخزين، مشيرة إلى أنه تتم متابعة العمل من خلال مديريتي الزراعة والتموين.

ووجَّهت محافظ دمياط، بالتيسير على المزارعين خلال التوريد ورصد أي معوقات والعمل على حلها فورًا.

وبلغت المساحة المُنزرعة بالقمح بدمياط هذا العام ٣٦١٣٨ فدانًا والتي تم حصادها بالكامل، لتحقق تلك المساحة زيادة عن العام السابق بمعدل ٥ آلاف فدان.

القمح أحداث دمياط دمياط الدكتورة منال عوض محافظ إقليم محافظة دمياط

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