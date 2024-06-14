تشهد محركات البحث على مدار اليوم زيادة في عمليات البحث حول الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي عبر المواقع الإلكترونية التي أتاحتها الدولة في ظل التحول الرقمي ومواكبة التطور التكنولوجي، حيث يستعرض هذا التقرير الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي بطرق سهلة وبسيطة.

الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي

وفرت وزارة الداخلية المصرية للمواطنين إمكانية الاستعلام عن مخالفات المرور بسهولة ودقة من خلال عدة طرق، بما في ذلك استخدام الرقم القومي، وذلك ضمن جهودها لتطوير الخدمات الإلكترونية وتقديم أفضل تجربة للمواطنين.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي

يكتب المواطن "الاستعلام عن مخالفات المرور" في محرك البحث جوجل. تظهر الصفحة الرئيسية بها عدة اختيارات، يختار منها موقع "نيابة المرور". بعد الضغط على الموقع، تظهر الصفحة الإلكترونية للنيابة التي تقدم خدمات متعددة، من بينها خدمة مخالفات المرور. يضغط المواطن على "مخالفات المرور"، فتظهر الخدمات الخاصة بالمرور. يختار المواطن الخدمة التي يبحث عنها مثل: الاستعلام، التصالح الفوري، الدفع، أو التظلم. عند الضغط على أيقونة الاستعلام، تُطلب البيانات الخاصة برخص القيادة أو المركبات. للاستعلام عن مخالفات المركبات، يدخل المواطن بيانات الرخصة (أرقام وحروف أو أرقام فقط). للاستعلام عن مخالفات رخص القيادة، يدخل نوع الترخيص، الإدارة التابعة لها، وحدة الترخيص، والمحافظة. بعد إدخال البيانات المطلوبة والضغط على أيقونة الاستعلام، تظهر المخالفات الموجودة على السيارة. يمكن أيضًا الدخول على موقع وزارة الداخلية الخاص بمخالفات المرور. اختيار خدمة الاستعلام عن المخالفات، وإدخال البيانات المطلوبة، ثم الضغط على أيقونة الاستعلام لرؤية إجمالي المخالفات.

قيمة التصالح على مخالفات المرور

عدم ارتداء حزام الأمان: 100-300 جنيه.

تركيب زجاج فيم أو ستائر أو كسر بالزجاج: 20-100 جنيه.

عدم الاتزان في القيادة: 20-50 جنيها.

اعتراض الطريق أمام سيارات الطوارئ: 20-50 جنيها.

جلوس الأطفال دون السابعة في المقعد الأمامي: 20-50 جنيها.

عدم امتلاك سيارة حريق: 100-300 جنيه.

تعطيل حركة المرور عمدًا: 300-1500 جنيه.

تركيب سرينة هوائية: 500-1000 جنيه.

إخراج دخان كثيف: 500-1500 جنيه.

عدم تركيب اللوحات المعدنية: 100-300 جنيه.

استعمال لوحات غير خاصة بالسيارة: 300-1500 جنيه.

الانتظار في تقاطع الطرق: 200-1000 جنيه.

السير ببطء في تقاطع الكوبري أو مدخل النفق: 100-1000 جنيه.

الانتظار في الأماكن الممنوعة: 200-500 جنيه.

تركيب أجهزة تنبيه مخالفة: 500-1000 جنيه.

استعمال أنوار ليزر: 20-50 جنيها.

عدم صلاحية الفرامل: 300-1500 جنيه.

الإمساك بالهاتف أثناء القيادة: 100-300 جنيه.

التوقف على الكوبري عمدًا: 100-1000 جنيه.

عدم السير في المسار المحدد: 500-1000 جنيه.

كسر الإشارة: 500-1000 جنيه.

الاعتداء على رجل المرور: 300-1500 جنيه.

تجاوز السرعة المقررة: 300-1500 جنيه.

انتهاء رخصة السير أو القيادة: 1000-2000 جنيه.

تغيير أو تخريب اللوحات المعدنية: 300-1500 جنيه، وإيقاف 6 أشهر.

السير دون رخصة سير أو قيادة: 1000-3000 جنيه.

السير عكس الاتجاه: 1000-3000 جنيه.