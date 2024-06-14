الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الفيلم الوثائقى "أيام الله.. الحج": آدم وإدريس عليهما السلام طافا بالبيت العتيق

مشهد من الفيلم الوثائقي
مشهد من الفيلم الوثائقي "أيام الله.. الحج"

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" فيلما وثائقيا بعنوان "أيام الله.. الحج"، من إنتاج وثائقيات قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة.

وجاء في الفيلم الوثائقي أن المصادر التاريخية تورد معلومات كثيرة عن الحج، منها ما يشير إلى أن آدم عليه السلام حج 40 حجة إلى مكة آتيا من الهند.

واستمرت مسيرة الحج مع آدم وبنيه، فيقال إن آدم وإدريس طافا بالبيت العتيق، لكن الأنبياء ما بين إدريس وإبراهيم كانوا يطوفون بربوة مكان البناء الذي أقام عليه إبراهيم الكعبة.

بعض الأنبياء حجوا إلى مكة المكرمة قبل أن يقوم إبراهيم وابنه ببناء الكعبة المشرفة

وقد أشار ذلك الرسول، عليه الصلاة والسلام، عندما كان في "عسفان"، وهي منطقة أقرب إلى مكة المكرمة منها إلى المدينة المنورة، وسأل ما هذا الوادي؟ فقيل له: عسفان، فقال عليه الصلاة والسلام: هذا وادٍ مر به أخي هود وأخي صالح، ما يدل على أن بعض الأنبياء حجوا إلى مكة المكرمة قبل أن يقوم إبراهيم وابنه ببناء الكعبة المشرفة.

منطقة عبور لقوافل التجارة ما بين جنوب جزيرة العرب وشمالها

واستمرت الحياة ردحا من الزمان إلى أن أتى أمر الله لإبراهيم، عليه السلام، بالارتحال بزوجته هاجر ورضيعها إسماعيل إلى مكة حيث الوادي غير ذي الزرع.

كان أمر الله لإبراهيم، عليه السلام، سببا رئيسيا في تغير الحياة في الأرض المسماة بمكة، فقد حل بها إسماعيل وأمه ببدء الحياة فعليا فيها، بعدما كانت منطقة عبور لقوافل التجارة ما بين جنوب جزيرة العرب وشمالها.

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