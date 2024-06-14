الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مهرجان المسرح المصري يعيد فتح باب المشاركة في مسابقة التأليف

مسابقة التأليف المسحري
مسابقة التأليف المسحري بالقومي للمسرح

قررت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، فتح باب المشاركة مرة أخرى لمدة يومين فقط اليوم وغدا، نظرا للإقبال الكبير على مسابقة التأليف المسرحي وتحمل اسم الراحل الدكتور علاء عبد العزيز.

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موعد انطلاق فعاليات المسرح المصري
وتنطلق فعاليات مهرجان المسرح المصري في دورته السابعة عشرة «دورة سميحة أيوب»، في الفترة من الاثنين 15 يوليو «حفل الافتتاح» على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويستمر حتى يوم الثلاثاء 30 يوليو الذي سيشهد حفل الختام وتوزيع الجوائز.

وكانت إدارة المهرجان قد كشفت من قبل عن مخرجة حفل الافتتاح وهي المخرجة بتول عرفة، كما سيعرض خلال هذا الحفل فيلما ينتجه المهرجان خصيصا عن الفنانة سميحة أيوب، ويكتبه السيناريست نادر صلاح الدين، ويخرجه المخرج السينمائي أشرف فايق.

تفاصيل الدورة 17 لمهرجان المسرح المصري
جدير بالذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري يستهدف عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر خلال عام، وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية على تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.

المهرجان القومي للمسرح القومي للمسرح المهرجان محمد رياض الفنان محمد رياض

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