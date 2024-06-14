الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة، بينما غادر عدد 7 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 42305 أطنان تشمل: 12845 طن يوريا، 13483 طن أسمنت معبأ، 2252 طن ملح معبأ، 1110 أطنان رمل زجاجي، 620 طن حديد تسليح، 5925 طن مولاس، 6070 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 33114 طنًا تشمل: 7024 طن حديد، 1200 طن خردة، 3000 طن فول صويا، 16000 طن كسب صويا، 3300 طن ذرة، 940 طن ابلاكاش، و1650 طن زيت طعام.

ووصل رصيد الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 154707 أطنان، كما غادر عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الربيكي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5199 حركة.

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