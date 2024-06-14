تفاصيل المرحلة الثانية من مبادرة زراعة 100 مليون شجرة بنطاق الدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، استمرار أعمال المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة في محافظة الدقهلية، بهدف زراعة الأشجار المثمرة وزيادة المساحات الخضراء، تنفيذاً للخطة الشاملة للتشجير في المحافظة، للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدن والأحياء والقرى، من خلال تكثيف المساحات الخضراء وزراعة الأشجار.

وأكد مختار على مواصلة الجهود المكثفة التي تقوم بها رئاسة الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة لزراعة الأشجار المثمرة وأشجار الزينة على الطرق العامة والحدائق والجزر الوسطى وفناء المدارس والمستشفيات ومراكز الشباب والمصالح الحكومية في المحافظة، لتحسين الصورة البصرية للمواطنين والحد من التغيرات المناخية وتوفير بيئة صحية وآمنة لهم.

وكلف محافظ الدقهلية، الدكتور عماد النجار، مدير عام البيئة، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لمتابعة أعمال التشجير في المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.

وأكد مختار على ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال زراعة الأشجار ورعايتها والحفاظ عليها، حرصاً على تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة في محافظة الدقهلية.

تجهيز ٢٤ مجزر بنطاق محافظ الدقهلية

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه تم تجهيز ٢٤ مجزرًا في محافظة الدقهلية بالمجان، ومن بينها مجزر مركز طلخا، مركز منية النصر، مركز ميت سلسيل، مركز المنصورة، مركز المنزلة، مركز ومدينة ميت غمر، مركز السنبلاوين، مركز اجا، مركز الجمالية، ومركز الكردى، لاستقبال الأضاحي وذبحها خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضح محافظ الدقهلية أن هناك تواجدًا مكثفًا خلال أيام عيد الأضحى للأطباء البيطريين في مديرية الطب البيطري بمحافظة الدقهلية، للإشراف ومتابعة عمليات ذبح الأضاحي والتأكيد على اتباع الإجراءات اللازمة والصحية السليمة للذبح، وذلك لضمان سلامة اللحوم التي يتم ذبحها.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية خلال إجازة عيد الأضحى، بالتنسيق بين مديرية الطب البيطري ومديرية الشؤون الصحية ومديرية التموين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، للتأكد من صحة المواشي والالتزام بالذبح داخل المجازر المخصصة. وأعلن مختار حالة الطوارئ في جميع القطاعات الخدمية بنطاق المحافظة، وفي مقدمتها المجازر، حيث تم إلغاء جميع الإجازات وفتحها بالمجان لتسهيل الخدمة على المواطنين، مشيرًا إلى أن هناك خدمات مجانية منها الكشف على الأضحية قبل ذبحها للتأكد من سلامتها.

جانب من المبادرة