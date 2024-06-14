"القاهرة الإخبارية": مستشفيات غزة تعانى نقصًا حادًا فى وحدات الدم

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إن مستشفيات قطاع غزة تعاني نقصًا حادًا في وحدات الدم بسبب ارتفاع عدد المصابين، واستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأضاف جبر، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القصف الإسرائيلي المستمر أدى لخروج عدد كبير من المستشفيات، وهناك مناشدات من قبل المستشفيات التي تطلق يوميًا للتبرع بالدم.

وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، أن العدوان المتصاعد على قطاع غزة لا يستثني أحدًا، وبات يدمر كل المنظومة الصحية والعلاجية في قطاع غزة.