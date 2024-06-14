الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"القاهرة الإخبارية": مستشفيات غزة تعانى نقصًا حادًا فى وحدات الدم

مستشفيات غزة - أرشيفية
مستشفيات غزة - أرشيفية

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إن مستشفيات قطاع غزة تعاني نقصًا حادًا في وحدات الدم بسبب ارتفاع عدد المصابين، واستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأضاف جبر، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القصف الإسرائيلي المستمر أدى لخروج عدد كبير من المستشفيات، وهناك مناشدات من قبل المستشفيات التي تطلق يوميًا للتبرع بالدم.

وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، أن العدوان المتصاعد على قطاع غزة لا يستثني أحدًا، وبات يدمر كل المنظومة الصحية والعلاجية في قطاع غزة.

غزة مستشفيات غزة نقص ا حاد ا في وحدات الدم وحدات الدم مستشفيات غزة تعاني نقص ا حاد ا مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس بشير جبر

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