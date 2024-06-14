الآيس بوكس والثلج.. طريقة فعالة لحفظ اللحوم لمسافات طويلة

يوم فقط يفصلنا عن الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لعام 2024 م، 1445 هجريا، وهي مرتبطة بطقس التضحية والذبح تقربا لله عز وجل.

وفي ظل الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة الذي تشهده البلاد منذ أيام، يتساءل الكثير من الناس عن طرق حفظ اللحوم عند نقلها من عند الجزار إلى المنزل خاصة لو كانت المسافة طويلة حتى لا تفسد اللحم أو يتغير لونها.

لذلك يقدم “الدستور” في التقرير التالي الطريقة الصحيحة لحفظ اللحوم لمسافات طويلة فتابعونا.

الطريقة الصحيحة لحفظ اللحوم لمسافات طويلة:

طرق مختلفة لحفظ اللحوم لمسافات طويلة:

يتساءل الكثيرون قبل بداية عيد الأضحى عن كيفية حفظ اللحوم بعد ذبحها لمسافات طويلة خاصة خلال ارتفاع درجات الحرارة الشديد الذي تشهده البلاد.

الخطوة الأولى:

عندما تكون اللحم الطازجة المراد حفظها في الفريزر اكبر نسبيا من الاستهلاك اليومي للأسرة، يتم تنظيفها بكشط الجسم الخارجي وإزالة أي شوائب على جدارها.

الخطوة الثانية:



يجب ترك اللحوم بعد تقطيعها وتنظيفها أن تتشمع أي تترك تحت مروحة على قطع قماش بيضاء نظيفة حتى تبرد تماما وتصفية كل الدم بداخلها.

الخطوة الثالثة:

تقطع وتجهز كمية الاستهلاك اليومي من اللحوم وتوضع في اكياس بلاستيك شفافة نظيف.

الخطوة الرابعة:



يكتب تاريخ التجهيز على ورقة صغيرة نظيفة تحفظ على اللحم ويربط الكيس جيدا.

الخطوة الخامسة:

تجنب وضع أكياس اللحم فوق بعضها البعض أو تكد دون ترك فراغات لتخلل الهواء بينها خاصة إذا كانت ستوضع في آيس بوكس.

الخطوة السادسة:



في الطريقة الصحيحة لحفظ اللحوم عند نقلها لمسافات طويلة، يراعى أن تكون طبقة الدهن في قطعة اللحم المجهزة لأعلى في الكيس لأنها اسرع فسادًا من اللحوم ويجب ان تتعرض للبرودة لمنع فسادها.

الخطوة السابعة:

عند تجهيز الايس بوكس يجب أن يكون مليء بقطع الثلج فوق الأكياس وتحت الأكياس حتى يوفر درجة حرارة مثالية نسبيا حتى الوصول إلى المنزل ووضعها في الفريزر.

الخطوة الثامنة:

عند عدم توافر ايس بوكس يتم إحضار طبق بلاستيك كبير ويفرش بداخله قماش طبقتين ثم طبقة كبيرة من الثلج وتوضع اكياس اللحوم عليها ثم طبقة أخرى من الثلج باقي الأكياس عليها ثم طبقة نهائية من الثلج.

خطوات لتسييح اللحوم المجمدة بسلامة عند استعمالها:

أولا: بعد تسييح اللحوم توضع مباشرة في إناء الطهي.

ثانيا: لا يجب إعادة تجميد اللحوم التي تم تسييحها مرة أخرى بل توضع في وضع التبريد في الثلاجة ولا يتم استخدامها بعد مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.