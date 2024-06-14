الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

30 ألفًا أدوا صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى

الصلاة في المسجد
الصلاة في المسجد الأقصي

أدَّى آلاف الفلسطينيين، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن نحو 30 ألف مواطن أدَّوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.

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"القاهرة الإخبارية": غارة إسرائيلية استهدفت محيط مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح

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وسط إجراءات الاحتلال.. 30 ألف مواطن أدوا صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى

وتواصل قوات الاحتلال فرض قيود مشددة على دخول المصلين إلى الأقصى خاصة خلال أيام الجمعة والأعياد، وتمنع العديد من المواطنين من أداء الصلاة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت الأقصى، خلال خطبة وصلاة الجمعة، ومنعت عددًا كبيرًا من المصلين من دخوله، واعتقلت فتى.

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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى من باب العمود

وتحرم سلطات الاحتلال، آلاف المواطنين من محافظات الضفة الغربية، من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى، حيث تشترط استصدار تصاريح خاصة لعبور الحواجز العسكرية التي تحيط بالمدينة المقدسة.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل في قطاع غزة والضفة الغربية، في أكتوبر الماضي، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى ومداخل البلدة القديمة.

صلاة الجمعة المسجد الأقصى الإحتلال الإسرائيلي القدس الضفة الغربية

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