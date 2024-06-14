الأمم المتحدة تحذر من تراجع وصول شاحنات المساعدات إلى غزة بمقدار الثلثين

كشف محمد عادل، مراسل "إكسترا نيوز"، آخر تطورات الأوضاع عند الجانب المصري من معبر رفح البري، وقال إن الأمم المتحدة أكدت أن شاحنات المساعدات قلت بمقدار الثلثين عما كان مقدمًا من قبل، وأن القطاع في حاجة ماسة يوميًا إلى 500 شاحنة مساعدات إغاثية وإنسانية، ما يعكس نفاذ ومرور شاحنات المساعدات عبر معبر رفح البري الذي يعد شريان الحياة بما تحمله الكلمة من معنى للأهالي في قطاع غزة على مستوى تقديم الخدمات أو استقبال الجرحى".

وقال، خلال مداخلة عبر "إكسترا نيوز"، إن 96 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية، توجهت منذ الصباح من معبر رفح إلى منفذ كرم أبو سالم، وهذه الشاحنات تخضع للتدقيق والمراجعة من قبل سطلات الاحتلال، ومن ثم يتم تفريغها؛ تمهيدًا لإدخالها قطاع غزة.

ولفت إلى أن هناك 19 شاحنة فقط تمكنت من إفراغ حمولتها، وتم رفض شاحنة المستلزمات الطبية، في حين أن باقي الشاحنات عادت كما هي إلى معبر رفح في ظل التعنت الإسرائيلي.