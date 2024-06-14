الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأمم المتحدة تحذر من تراجع وصول شاحنات المساعدات إلى غزة بمقدار الثلثين

شاحنات المساعدات
شاحنات المساعدات

كشف محمد عادل، مراسل "إكسترا نيوز"، آخر تطورات الأوضاع عند الجانب المصري من معبر رفح البري، وقال إن الأمم المتحدة أكدت أن شاحنات المساعدات قلت بمقدار الثلثين عما كان مقدمًا من قبل، وأن القطاع في حاجة ماسة يوميًا إلى 500 شاحنة مساعدات إغاثية وإنسانية، ما يعكس نفاذ ومرور شاحنات المساعدات عبر معبر رفح البري الذي يعد شريان الحياة بما تحمله الكلمة من معنى للأهالي في قطاع غزة على مستوى تقديم الخدمات أو استقبال الجرحى".

وقال، خلال مداخلة عبر "إكسترا نيوز"، إن 96 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية، توجهت منذ الصباح من معبر  رفح إلى منفذ كرم أبو سالم، وهذه الشاحنات تخضع للتدقيق والمراجعة من قبل سطلات الاحتلال، ومن ثم يتم تفريغها؛ تمهيدًا لإدخالها قطاع غزة. 

ولفت إلى أن هناك 19 شاحنة فقط تمكنت من إفراغ حمولتها، وتم رفض شاحنة المستلزمات الطبية، في حين أن باقي الشاحنات عادت كما هي إلى معبر رفح في ظل التعنت الإسرائيلي.

معبر رفح منفذ كرم أبو سالم غزة قطاع غزة فلسطين

مواد متعلقة

بعد موجة شديدة الحرارة.. مفاجأة حول طقس الصيف

حسن سلامة: مسودة البيان الختامى لقمة السبع التفت على الواقع بإدانة حماس

أستاذ صحة عامة يقدم نصائح مهمة للحجاج المصريين

جامعة المنصورة ضمن تصنيف التايمز البريطانى للتنمية المستدامة

أستاذ دراسات بيئية: الشجرة الواحدة تصفى 100 ألف متر مكعب من الهواء الملوث سنويًا

أجواء شديدة الحرارة.. "الأرصاد" تحذر من طقس اليوم والعظمى تصل 48 درجة

باسل عادل لـ"الشاهد": كنا بنتسب داخل البرلمان الإخوانى وبيتقالنا "يا كفرة"

باسل عادل لـ"الشاهد": الإخوان سرقوا من القوى السياسية ثورة يناير

الأكثر قراءة

عاجل| حفيظ دراجى يصدم الأهلى: زين الدين بلعيد فى طريقه إلى الدورى البلجيكى

موعد إعلان نتائج مزايدة الذهب.. وحقيقة فوز 3 شركات عالمية

عاجل.. أنباء عن اغتيال هاشم صفى الدين الرئيس التنفيذى لـ حزب الله

ما هو يوم التورية ولماذا سمى بهذا الاسم.. إليك التفاصيل ‏

ضبط 15 شخصًا في مشاجرة بين عائلتين بالمنوفية

"فاعل الخير" وراء مقتل مسنة الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الفستان وصاحب المقهى

حسين دعسة

الخوف على لبنان.. وحزب الله ينتظر القمة الثلاثية

د هند جاد

حيتان السناتر.. أوهام وأساطير مخالفة القانون!

محمد الفايدي

التنمية جامعة.. “حان وقت الطبيعة”

صفاء النجار

دعانى لبيته «3»

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «2-3»

ماجد حبته

صيف مصرى أكثر وحشية!

محمد عبدالعزيز

جرس الفسحة ضرب ضرب

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 252 للحرب..الاحتلال الإسرائيلى يكثف مجازره فى غزة و37 ألف شهيد حصيلة العدوان

بن غفير: نتنياهو يدير الحرب "منفردًا" وبطريقة غير معروفة

البنتاجون: الرصيف البحري بغزة استأنف عملياته بعد توقف بسبب أمواج البحر الهائجة