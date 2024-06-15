السبت 15 يونيو 2024
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رئيس مرسى مطروح: رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك

مطروح
مطروح

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، عن رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك والذي سيشهد إقبالًا كبيرًا من المصطافين وضيوف المدينة للاستمتاع بالشواطئ والمناطق السياحية الترفيهية، طبقًا لتوجهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح. 

وقال رئيس مدينة مرسى مطروح، إن المدينة مستعدة لاستقبال أعداد كبيرة من ضيوف المدينة من محافظات مصر المختلفة، لقضاء عطلة إجازة عيد الأضحى المبارك، على شواطئ مطروح التي تتميز بطقسها الرائع وطبيعتها الخلابة، مؤكدًا استعدادات المدينة لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد.

وأوضح جاب الله، أن محافظ مطروح شدد على الاستعدادات المبكرة لأجهزة وإدارات المدينة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بالتنسيق مع الجهات المعنية التنفيذية والأمنية، التي سوف تشهد زحامًا شديدًا على طول الكورنيش والشواطئ والمناطق السياحية الترفيهية، يتضمن عددًا من الفعاليات والاحتفالات على مدار أيام العيد.

استعدادات عيد الأضحى بمرسى مطروح

وأشار إلى أن الحملات المكبرة على الشوارع الرئيسية والميادين العامة لرفع الإشغالات المخالفة مستمرة لفرض الانضباط في الشارع ورفع جميع ما يعيق حركة المرور سواء على الأرصفة أو في الطرق العامة، مضيفًا أن حملات النظافة العامة ورفع القمامة والمخلفات تتم يوميًا على فترتين صباحية ومسائية بالأحياء تعمل على مدار 24 الساعة لضمان ظهور المدينة بالشكل الحضاري والسياحي اللائق بها في إجازة عيد الأضحى المبارك والموسم الصيفي السياحي.

ودعا رئيس مدينة مرسى مطروح، المواطنين والمصطافين وضيوف المدينة، للالتزام بتنفيذ تعليمات مسئولي الشواطئ حفاظًا على حياة المواطنين، والتأكيد على عدم السباحة بالمزارات السياحية مثل حمام كليوباترا وصخرة ليلي مراد، غير المصرح بنزول البحر بها، وإنما فقط للزيارات والتقاط الصور التذكارية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بمتابعة الاستعدادات المكثفة المبكرة لجميع الاجهزة بالمدينة لاستقبال عيد الأضحى المبارك وموسم الصيف.

رئيس مدينة مرسي مطروح رفع درجة الاستعداد القصوى عيد الأضحى المبارك تعليمات مسئولي الشواطئ مطروح

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