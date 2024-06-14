للسنة الثانية.. جامعة الوادي الجديد ضمن تصنيف "التايمز" للتنمية المستدامة

أوضح الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، أن تصنيف التايمز للتأثير لأهداف التنمية المُستدامة كشف عن ادراج جامعة الوادي الجديد ضمن 46 جامعة مصرية في نتائج نسخته الأخيرة للعام 2024، حيث جاءت جامعة الوادي الجديد فى الترتيب (1000- 1500) للتنمية المستدامة.

من جهته، قال الأستاذ الدكتور أحمد فاروق الحسيني، مدير مكتب التصنيف الدولي بالجامعة، إن تصنيف مؤسسة التايمز للتأثير قد قام بتقييم 2152 جامعة من 125 دولة لعام 2024، ويأخذ التصنيف في الاعتبار أعلى ثلاث درجات من أهداف التنمية المستدامة لكل جامعة، ومساهماتها الشاملة فى أهداف التنمية المستدامة، مع تحقيق الترابط بينها.

وأضاف الدكتور مصطفى محمود، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن تصنيف التايمز للتنمية المستدامة لعام 2024، يستهدف إبراز الجامعات التي تميزت في السعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال التزامها بمعالجة التحديات الأكثر إلحاحًا فى العالم بما في ذلك الاستدامة البيئية والاندماج الإجتماعي والنمو الاقتصادي والشراكات، فضلًا عن تأثير هذه الجامعات عبر العديد من أبعاد التنمية المُستدامة، وتقديمها لمساهمات في خلق مستقبل مُستدام، ومواجهة التحديات العالمية، حيث يسعى هذا التصنيف للتأكيد على الدور الأكاديمي للمؤسسات التعليمية فى قيادة التغيير المُستدام.

فيما أعرب طنطاوي، عن سعادته بما حققته الجامعة من انجاز خلال هذا العام، مؤكدًا أن الجامعة تسير في إطار استراتيجية جامعة الوادي الجديد التي تسعى إلى الوصول إلى تحقق أهداف التنمية المستدامة خلال الفترة المقبلة.

ورشة عمل بعنوان "الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي" بجامعة الوادي الجديد

نظم مكتب الملكية الفكرية بالجامعة ورشة عمل بعنوان (الملكية الفكريه والذكاء الاصطناعي) بقاعة كلية الطب.

وقال الدكتور حسن عبد اللطيف، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن ورشة العمل حاضر فيها الدكتور محمد سعد الدين محمد استاذ تكنولوجيا التعليم المساعد بكلية التربية، مضيفا أن الذكاء الاصطناعي يشكل ثورة تكنولوجية هائلة تُحدث تغييرات جذرية في مختلف مجالات الحياة، بما في ذلك مفهوم الملكية الفكرية حيث يتقاطع هذان المجالان ويتفاعلان مع بعضهما البعض.