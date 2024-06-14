الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

للسنة الثانية.. جامعة الوادي الجديد ضمن تصنيف "التايمز" للتنمية المستدامة

جامعة الوادي الجديد
جامعة الوادي الجديد

أوضح الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، أن تصنيف التايمز للتأثير لأهداف التنمية المُستدامة كشف عن ادراج جامعة الوادي الجديد ضمن 46 جامعة مصرية في نتائج نسخته الأخيرة للعام 2024، حيث جاءت جامعة الوادي الجديد فى الترتيب (1000- 1500) للتنمية المستدامة.

من جهته، قال الأستاذ الدكتور أحمد فاروق الحسيني، مدير مكتب التصنيف الدولي بالجامعة، إن تصنيف مؤسسة التايمز للتأثير قد قام بتقييم 2152 جامعة من 125 دولة لعام 2024، ويأخذ التصنيف في الاعتبار أعلى ثلاث درجات من أهداف التنمية المستدامة لكل جامعة، ومساهماتها الشاملة فى أهداف التنمية المستدامة، مع تحقيق الترابط بينها.

وأضاف الدكتور مصطفى محمود، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن تصنيف التايمز للتنمية المستدامة لعام 2024، يستهدف إبراز الجامعات التي تميزت في السعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال التزامها بمعالجة التحديات الأكثر إلحاحًا فى العالم بما في ذلك الاستدامة البيئية والاندماج الإجتماعي والنمو الاقتصادي والشراكات، فضلًا عن تأثير هذه الجامعات عبر العديد من أبعاد التنمية المُستدامة، وتقديمها لمساهمات في خلق مستقبل مُستدام، ومواجهة التحديات العالمية، حيث يسعى هذا التصنيف للتأكيد على الدور الأكاديمي للمؤسسات التعليمية فى قيادة التغيير المُستدام.

فيما أعرب طنطاوي، عن سعادته بما حققته الجامعة من انجاز خلال هذا العام، مؤكدًا أن الجامعة تسير في إطار استراتيجية جامعة الوادي الجديد التي تسعى إلى الوصول إلى تحقق أهداف التنمية المستدامة خلال الفترة المقبلة.

ورشة عمل بعنوان "الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي" بجامعة الوادي الجديد

نظم مكتب الملكية الفكرية بالجامعة ورشة عمل بعنوان (الملكية الفكريه والذكاء الاصطناعي) بقاعة كلية الطب.

وقال الدكتور حسن عبد اللطيف، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن ورشة العمل حاضر فيها الدكتور محمد سعد الدين محمد استاذ تكنولوجيا التعليم المساعد بكلية التربية، مضيفا أن الذكاء الاصطناعي يشكل ثورة تكنولوجية هائلة تُحدث تغييرات جذرية في مختلف مجالات الحياة، بما في ذلك مفهوم الملكية الفكرية حيث يتقاطع هذان المجالان ويتفاعلان مع بعضهما البعض.

رئيس جامعة الوادي الجديد تصنيف التايمز التنمية الـم ستدامة ادراج جامعة الوادي الجديد ضمن 46 جامعة مصرية الاستدامة البيئية والاندماج الإجتماعي

مواد متعلقة

مع ارتفاع درجات الحرارة.. طوارئ ورفع درجة الاستعداد بالوادى الجديد

حملات غسيل وتطهير لمجازر الوادى الجديد استعدادا لعيد الأضحى

محافظ الوادى الجديد يعتمد الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة

بإنتاج 175 ألف طن... الوادي الجديد قلعة إنتاج التمور المصرية

نائب محافظ الوادى الجديد تتابع سير العمل بمستشفى الخارجة التخصصى

محافظ الوادى الجديد: تجهيز الحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين خلال العيد

الحماية المدنية تنقذ طفلًا انحشر وسط طوب وسور مدرسة فى الوادى الجديد

رئيس جامعة الوادى الجديد يستقبل وفدًا من الكنيسة للتهنئة بعيد الأضحى

الأكثر قراءة

عاجل| حفيظ دراجى يصدم الأهلى: زين الدين بلعيد فى طريقه إلى الدورى البلجيكى

موعد إعلان نتائج مزايدة الذهب.. وحقيقة فوز 3 شركات عالمية

عاجل.. أنباء عن اغتيال هاشم صفى الدين الرئيس التنفيذى لـ حزب الله

ما هو يوم التورية ولماذا سمى بهذا الاسم.. إليك التفاصيل ‏

ضبط 15 شخصًا في مشاجرة بين عائلتين بالمنوفية

"فاعل الخير" وراء مقتل مسنة الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الفستان وصاحب المقهى

حسين دعسة

الخوف على لبنان.. وحزب الله ينتظر القمة الثلاثية

د هند جاد

حيتان السناتر.. أوهام وأساطير مخالفة القانون!

محمد الفايدي

التنمية جامعة.. “حان وقت الطبيعة”

صفاء النجار

دعانى لبيته «3»

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «2-3»

ماجد حبته

صيف مصرى أكثر وحشية!

محمد عبدالعزيز

جرس الفسحة ضرب ضرب

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 252 للحرب..الاحتلال الإسرائيلى يكثف مجازره فى غزة و37 ألف شهيد حصيلة العدوان

بن غفير: نتنياهو يدير الحرب "منفردًا" وبطريقة غير معروفة

البنتاجون: الرصيف البحري بغزة استأنف عملياته بعد توقف بسبب أمواج البحر الهائجة