الجمعة 14 يونيو 2024
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"الصحة": تقديم خدمات الكشف والعلاج لـ17 ألف و734 حاجا بعيادات بعثة الحج

عيادات بعثة الحج
عيادات بعثة الحج

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الكشف والعلاج لـ17 ألف و734 حاجا مصريا، حتى مساء أمس الخميس، وذلك من خلال 24 عيادة طبية تابعة للبعثة المصرية للحج في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

تحويل 1098 حالة مرضية للمستشفيات السعودية بمكة المكرمة والمدينة المنورة

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تحويل 1098 حالة مرضية للمستشفيات السعودية بمكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث غادروا جميعا المستشفيات بعد تلقي الخدمات الطبية اللازمة، فيما عدا 35 حالة.

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، ورئيس البعثة الطبية للحج، سلامة جميع الحجاج المصريين من أي أمراض معدية، ووجود تعاون وتنسيق تام مع كافة المستشفيات، والسلطات الصحية السعودية.

فرق البعثة الطبية تواصل مرورها الدوري على مقرات إقامة الحجاج

وأضاف  أن فرق البعثة الطبية، تواصل مرورها الدوري على مقرات إقامة الحجاج المصريين، في مقرات إقامتهم بفنادق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، مع تنظيم ندوات يومية لتوعية الحجاج بالإجراءات الواجب اتخاذها لحماية أنفسهم من الأمراض، للحفاظ على سلامتهم خلال أداء المناسك، وحتى عودتهم إلى الأراضي المصرية، منوها إلى أن بعثة الحجاج المصريين الحاصلين على تأشيرات للحج، لا تضم أطفال بين أفرادها.

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وأضاف «رشيد» أن البعثة نظمت 1537 ندوة توعوية بفنادق إقامة الحجاج المصريين بمكة والمدينة، لافتا إلى أن الندوات استفاد منها 39 ألفا و220 حاجا، وتضمنت التعريف بكيفية التعامل مع البيئة المحيطة، من حيث الحفاظ على نظافة الغرف، وقواعد حفظ الطعام، والتأكيد على ضرورة غسل الأيدي والاهتمام بالنظافة الشخصية، وعدم تبادل الأدوات الشخصية مع الغير.

الصحة خدمات الكشف العلاج عيادات بعثة الحج الطبية مكة المدينة

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