الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيفية أداء صلاة عيد الأضحى 2024.. وهل على من فاتته قضائها

صلاة عيد الأضحى
صلاة عيد الأضحى

تفصلنا ساعات عن عيد الأضحى المبارك، ويهتم البعض بمعرفة كيفية أداء صلاة عيد الأضحى 2024، ويشرق فجر يوم العيد حاملًا معه البهجة والفرح للمسلمين في جميع أنحاء العالم، حيث يحتفلون بعيد الأضحى المبارك.

كيفية أداء صلاة عيد الاضحى 2024

تُعد صلاة عيد الأضحى من شعائر الإسلام الجليلة التي لها فضل عظيم، فعن علي بن أبي طالب قال من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج.

أداء صلاة العيد

تصلى صلاة عيد الأضحى ركعتين خفيفتين، يبدأ المصلي بتكبيرة الإحرام، ثم يكبر سبع تكبيرات في الركعة الأولى، ثم يقرأ الفاتحة وسورة الأعلى وبعد تكبيرة القيام للركعة الثانية يكبر خمس تكبيرات، ثم يقرأ الفاتحة وسورة الغاشية وقراءه تلك السور هي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وتكون قرائتها جهرا من الإمام.
عدد تكبيرات العيد

  • الركعة الأولى: سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام.
  • الركعة الثانية: خمس تكبيرات بعد تكبيرة القيام.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 محافظة مطروح

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 بمساجد وساحات محافظة المنيا

موعد صلاة العيد

يُسن للمسلمين التوجه إلى المصلى بعد شروق الشمس وارتفاعها قدر رمح، أي ما يعادل 15 إلى 20 دقيقة تقريبًا، ويجوز تأخيرها إلى وقت الضحى، أي إلى أن يبلغ الشمس نصف السماء.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024

القاهرة والجيزة: 6:18 صباحًا
الإسكندرية: 6:20 صباحًا
بورسعيد: 6:11 صباحًا
السويس: 6:13 صباحًا
العريش: 6:05 صباحًا
الطور: 6:13 صباحًا

خطبة العيد

بعد الانتهاء من الصلاة، يلقي الإمام خطبة العيد، يذكر فيها فضل يوم العيد، ويحث المسلمين على التقوى وطاعة الله تعالى، ويبين لهم أحكام الأضحية، كما أن خطبة العيد سنة مستحبة وليست واجبة، فلا يجب حضورها أو الاستماع إليها، ولا يلزم إعادة الخطبة لمن لم يحضرها، وذلك استنادًا إلى حديث عبد الله بن السائب الذي قال: "شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب" رواه الحاكم وصححه، وأخرجه أبو داود والدارقطني.

هل من فاته العيد عليه قضائها

من فاتته صلاة العيد مع الإمام، يصليها في وقتها أداء، وإذا خرج وقتها، ففي قضائها خلاف بين العلماء، يرى بعضهم، كالإمام النووي، استحباب قضائها دائما، بينما يرى آخرون، كمالك وأبي حنيفة، عدم قضائها، وأبو يوسف ومحمد يجيزان قضاؤها في اليوم التالي، والأضحى في الثاني والثالث.

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