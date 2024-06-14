الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"Dmc" توضح سنن يوم التروية للحجاج (فيديو)

الحج - صورة أرشيفية
الحج - صورة أرشيفية

عرضت قناة dmc، في نشرتها الإخبارية، تقريرا عن سنن يوم التروية للحجاج كما كان يفعلها النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، ويبيت فيه الحجاج بمنى استعدادا للذهاب إلى عرفات في اليوم التاسع.

وأوضح التقرير أنه سمي يوم التروية بهذا الاسم، كما ذكر ابن قدامة في المغني: لأن الحجاج كانوا يرتوون من الماء فيه يعدونه ليوم عرفة، وقيل: سمي بذلك لأن إبراهيم - عليه السلام - رأى تلك الليلة في المنام ذبح ابنه فأصبح يروي في نفسه أهو حلم؟ أم من الله؟ فسمي يوم التروية.

سنن يوم التروية للحجاج

الاغتسال ولبس ملابس الإحرام.

النية القلبية بأداء مناسك الحج والتلفظ بها "لبيك حجا".

التوجه إلى منى يوم التروية اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع الإكثار من التلبية.

المبيت في منى والصلاة فيها جميع الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم عرفة.

يصلي الحجاج يوم التروية قصرا بلا جمع عدا المغرب والفجر فلا يقصران، حيث تقصر الصلاة الرباعية فقط.

ومع طلوع شمس يوم عرفة اليوم التاسع من ذي الحجة، يتوجه الحجاج إلى عرفات.

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