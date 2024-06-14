الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس ربة منزل قتلت نجل زوجها 7 سنوات فى القليوبية

الطفل الضحية
الطفل الضحية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتلها نجل زوجها، وانتدب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها وسؤال أهليته.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية يفيد ورود إشارة من مستشفى القناطر العام بحضور أب ومعه نجله جثة هامدة، وبالكشف الطبي والفحص تبين وجود آثار خنق حول رقبة الطفل وتم حجزه بمشرحة المستشفى لاتخاذ اللازم. 

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وكشفت التحريات الأولية عن مصرع طفل خنقًا لا يتخطى من العمر 7 سنوات، كما تبين قيام زوجة والد المجني عليه بخنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بين يديها.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب كمال إبراهيم محرم، والنقيب مكسيموس ماجد، معاوني رئيس المباحث، تم ضبط المتهمة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن جثة الطفل عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.

وكانت مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، قد شهدت جريمة قتل بشعة حيث قامت زوجة أب بقتل نجل زوجها عمره لا يتخطى 7 سنوات وخنقته حتى لفظ أنفاسه، وتم نقل الجثة إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما لقى موظف بالمعاش مصرعه فى حريق داخل معلف ماشية خاصته داخل قرية كفر تصفا التابعة لمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، وكذلك وفاة عدد من الماشية إثر الحريق، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى كفر شكر التخصصى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد محمد نديم مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد ورود إشارة من مستشفى كفر شكر التخصصى بوصول "شحته. أ. أ" 66 سنة مقيم بكفر تصفا إثر حريق داخل معلف ماشية داخل قريته بكفر شكر. 

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بقيادة المقدم محمد عماد، رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، وبإشراف العميد محمد سعيد مرسي، رئيس فرع البحث الجنائى بشمال القليوبية، وتبين من التحريات الأولية أن حريقًا نشب فى معلف ماشية مسقوف بالخشب داخل قرية كفر تصفا دائرة المركز، وفي أثناء محاولة صاحب المعلف إنقاذ الماشية من نيران الحريق، ولكنه أثناء هياج بعض الماشية تم سقوط صاحب المعلف على الأرض واشتعلت بجسده النيران حتى فارق الحياة وتم نقله إلى المستشفى لاتخاذ اللازم. 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

جهات التحقيق حبس ربة منزل قتل طفل امن القليوبية القناطر الخيرية

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