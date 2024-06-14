الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موقف مصطفى فتحى من الانتقال إلى الزمالك فى الميركاتو الصيفى

مصطفى فتحي
مصطفى فتحي

يسابق مسؤولو نادي الزمالك الزمن، لإنهاء ملف إيقاف القيد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على خلفية أزمة مستحقات المغربي خالد بوطيب، والبالغة 2.4 مليون دولار، من أجل التحرك في ملف الصفقات الصيفية التي تنوي إدارة القلعة البيضاء حسمه خلال الفترة الراهنة قبل الدخول في مزايدات على الصفقات من قبل منافسيه الأهلي وبيراميدز.

ويضع مسؤولو الزمالك، صفقة مصطفى فتحى على رأس أولوياتهم من أجل تدعيم صفوف الفريق الأبيض، خلال الميركاتو الصيفى المرتقب، وذلك بناء على رغبة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الكرة، الذي يرى في اللاعب أحد أفضل اللاعبين في الدوري المصري، كما سبق له تدريبه في نادي التعاون السعودي من قبل، لذا تربطهما علاقة قوية، وهو ما يزيد من دوافع اللاعب نفسه للانتقال إلى الزمالك خلال الموسم المقبل.

ورحل مصطفى فتحي من الزمالك إلى التعاون السعودي لمدة موسم على سبيل الإعارة بنية البيع في الانتقالات الشتوية موسم 2021-2022، قبل أن يفعل النادي السعودي بند شراء اللاعب وبعدها باع اللاعب لنادي بيراميدز، في ظل عدم رغبة القلعة البيضاء في شراء اللاعب في ظل وجود أزمة مالية داخل "ميت عقبة" تحت قيادة مرتضى منصور، الرئيس السابق للنادي.

هل يعود مصطفى فتحى إلى الزمالك؟

عودة مصطفى فتحى إلى الزمالك تصطدم برفض إدارة بيراميدز التفريط في اللاعب، لاسيما بعدما تأكد مشاركة الفريق السماوي في بطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل، ورغبة النادي في التمسك بجميع العناصر الأساسية في صفوف الفريق، وعلى رأسها لاعب الفارس الأبيض السابق.

ويرتبط مصطفى فتحي مع بيراميدز بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2027، وبالتالي إذا أراد الزمالك الحصول على خدماته فعليه انتزاع موافقة مسؤولي النادي السماوي أولا، وإلا لن تتم الصفقة بأي شكل من الأشكال.

وكانت تقارير صحفية مسبقة قد أشارت إلى أن إدارة بيراميدز قد حددت مبلغ 100 مليون جنيه نظير الاستغناء عن خدمات لاعبها مصطفى فتحى لأي ناد آخر، الأمر الذي يصعب من عودة اللاعب إلى "ميت عقبة" في الميركاتو الصيفي، ويجعله خارج "صفقات الزمالك" في الانتقالات المقبلة.

مصطفى فتحي رجل مباراة بيراميدز وسموحة

وكان مصطفى فتحى، قد حصل على جائزة رجل مباراة بيراميدز وسموحة التي انتهت بفوز الفريق السماوي 3-0 في المواجهة المؤجلة من الجولة الـ 11 بالدوري الممتاز، أمس الخميس، على استاد "الدفاع الجوي"، ليبتعد بيراميدز بصدارة دوري نايل برصيد 56 نقطة بفارق 17 نقطة عن أقرب منافسيه.

أرقام مصطفى فتحي مع بيراميدز هذا الموسم

وخاض مصطفى فتحى 30 مباراة مع بيراميدز بجميع المسابقات هذا الموسم، وسجل 11 هدفًا، وصنع 3 تمريرات حاسمة لزملائه، مما دفع الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام حسن لاستدعاء اللاعب لقائمته خلال معسكر يونيو ولكنه لم يشارك في مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

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