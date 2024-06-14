راجع معانا.. أبرز أسئلة أسلوب التحذير في منهج الثانوية العامة 2024

أيام قليلة ويخوض طلاب الصف الثالث الثانوي امتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة 2024 ويبحث العديد من الطلاب عن أبرز الأسئلة المهمة، في هذا السياق قدم طارق العناني معلم لغة عربية أبرز الأسئلة في النحو على أسلوب التحذير وهم كالتالي:

مراجعة اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2024



السؤال الأول: بين أسلوب التحذير الصحيح مما يلي:



أ- احذر التنمر وتتبع عورات الناس.

ب- حذار التنمر وتتبع عورات الناس.

ج- التنمر وتتبع عورات الناس تفز بحبهم.

د- التنمر وتتبع عيوب الناس حماقة كبرى.



اقرأ أيضا

مراجعة اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2024

السؤال الثاني: بين أسلوب التحذير الصحيح مما يلي:



أ- إهدار الوقت؛ فإن الوقت من ذهب.

ب- الحذر الحذر من إهدار الوقت.

ج- إهدار الوقت يطفئ مصابيح المجد.

د- إهدار الوقت مهلكة لطلاب العلم.



السؤال الثالث: بين أسلوب التحذير الصحيح مما يلي:



أ- الجشعون؛ فإنهم يتلاعبون بأقوات الشعوب.

ب- الجشعين؛ فإنهم يتلاعبون بأقوات الشعوب.

ج- احذر الجشعين والطامعين.

د- إياك والجشعون الطامعون.



انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، الإثنين، 10 يونيو، بأداء الطلاب الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا عام، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملًا.