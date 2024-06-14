الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القبض على متهمين باختطاف شخص في القاهرة

ضبط متهمين - أرشيفية
ضبط متهمين - أرشيفية

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 6 أشخاص لقيامهم بارتكاب واقعة اختطاف آخر وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية.

 وكشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم "مصاب بكدمات وسحجات بالوجه") بتضرره من آخر لقيامه بخطفه حال تواجده بدائرة القسم بالاشتراك مع أشخاص أخرين "غير معلومين لديه" واصطحابه داخل سيارة "ميكروباص" وتعدوا عليه بالضرب - لوجود خلافات مالية بينه وبين المشكو فى حقه - نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (6 أشخاص)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وقيامهم باصطحاب المجنى عليه كرهًا عنه لمحافظة الدقهلية واحتجازه والتعدي عليه بالضرب مُحدثين إصابته المنوه عنها وإكراهه على توقيع إيصالين أمانة والعودة مرة أخرى لدائرة القسم، وتم ضُبط إيصالات الأمانة والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

اجهزة الامن اختطاف ايصالات أمانة أجهزة وزارة الداخلية مصاب بكدمات وسحجات داخل سيارة

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