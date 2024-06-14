وكيل صحة مطروح يتابع استعدادات مستشفى رأس الحكمة لتنفيذ خطة التأمين الطبي

تابع الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، انتظام سير العمل بمستشفى رأس الحكمة للإغاثة والطوارئ؛ للتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية ومدى توفر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وتوافر المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته.

وتفقَّد وكيل صحة مطروح، قسم الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية متابعًا الإجراءات التمريضية أثناء تقديم الخدمة الطبية للمرضى، وفقًا لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى والوقوف على مدى جاهزية المستشفى والأطقم الطبية لاستقبال حالات الطوارئ.

ووجَّه وكيل صحة مطروح، بالاستغلال الأمثل للقوة البشرية المُتاحة من الجراحين وأطباء التخدير تخفيفًا للعبء عن المرضى.

وحرص سالم، على متابعة مستوى النظافة بغرف الكشف بالاستقبال والطوارئ، مشددًا على مسؤول النظافة بضرورة رفع مستوى النظافة بأقسام المستشفى، حيث استمع لبعض مرافقي الحالات أثناء المرور للاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة وأكد توفير كل أوجه الرعاية الطبية لهم.

تطوير مستشفى رأس الحكمة المركزي

وأوضح وكيل "صحة مطروح"، أن وزارة الصحة قامت بتطوير مستشفى رأس الحكمة المركزي، من خلال رفع كفاءة بعض الأقسام الداخلية، وتشغيل العناية المركزة، بعد تجهيزها وإمدادها بأجهزة طبية جديدة ومتطورة؛ لتخفيف العبء عن مستشفيات العاصمة وتقديم خدمات طبية متميزة لأهالي رأس الحكمة والمصطافين والمسافرين على طريق «مطروح - الإسكندرية» بالساحل الشمالي.

كما تابع وكيل وزارة الصحة، العمل بوحدة فوكه الصحية التابعة للإدارة الصحية بالضبعة وأحال المتغيبين دون سند قانوني للتحقيق بالإدارة القانونية بديوان المديرية، موجهًا إدارة الأسنان بالمديرية بسرعة عمل الصيانة اللازمة لكرسي الأسنان بالوحدة.

وشدد وكيل وزارة الصحة، على الانعقاد الدائم لغرفة الأزمات الرئيسية بديوان المديرية؛ للربط بين غرف الأزمات بكل المستشفيات التابعة لتقديم الدعم على مدار الساعة، والعمل على تذليل أي عقبات فور حدوثها، بما يسهم في تقديم الخدمات الطبية تشخيصية وعلاجية لائقة لأبناء وزائري مطروح بجميع المراكز، مشيرًا إلى أن جميع الأطقم الطبية لم ولن يدخروا أي جهد في سبيل تقديم الخدمات الطبية العاجلة واللائقة للمترددين على المنشآت الصحية بمحافظة مطروح.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أن الجولات مستمرة على المنشآت الصحية، وأنه تم تشكيل عدة فرق تحت إشرافه المباشر للمتابعة المستمرة والتأكد من سير العمل بمنافذ تقديم الخدمة بالمحافظة.

جانب من جولة وكيل صحة مطروح بمستشفى رأس الحكمة

جانب من جولة وكيل صحة مطروح بمستشفى رأس الحكمة

جانب من جولة وكيل صحة مطروح بمستشفى رأس الحكمة

جانب من جولة وكيل صحة مطروح بمستشفى رأس الحكمة

جانب من جولة وكيل صحة مطروح بمستشفى رأس الحكمة

جانب من جولة وكيل صحة مطروح بمستشفى رأس الحكمة

جانب من جولة وكيل صحة مطروح بمستشفى رأس الحكمة