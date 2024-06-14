الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منها منع تصدير النواقص.. هيئة الدواء توضح جهود الدولة لتوفير الأدوية بالسوق المحلي

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

كشفت هيئة الدواء المصرية عن جهود الدولة لتوفير الأدوية في الأسواق وتوطين الصناعة، وذلك فى إنفوجراف لها، ومنها ضخ كميات متزايدة من المستحضرات، 7و عدم تصدير أي من الأدوية التي يعاني من نقصها السوق الدوائي المصري

 جهود التوسع الرأسي

  • ضخ كميات متزايدة من المستحضرات الموجودة بالفعل في السوق المصري، وضمان مناسبتها لمعدلات الطلب والاستهلاك.
  • سرعة استيراد شحنات إضافية من المواد الخام الفعالة وكافة مستلزمات الإنتاج.
  • استغلال الطاقات الإنتاجية بالشكل الأمثل لتشغيل خطوط الإنتاج بالمصانع.
  • متابعة توزيع وتداول تلك المستحضرات
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جهود التوسع الأفقي 

  • فتح السوق الدوائي لزيادة المثائل العلاجية المتوفرة أو البدائل المتاحة
  • تقديم كافة سبل الدعم الفني والإجرائي من قبل هيئة الدواء المصرية لشركاء الصناعة في مختلف المراحل
  • العمل على دعم توافر المثائل العلاجية من المستحضرات الهامة
  • استمرار متابعة توافر المستحضرات الهامة والاستراتيجية بشركات التوزيع والصيدليات.
  • عدم تصدير أي من الأدوية التي يعاني من نقصها السوق الدوائي المصري، إلا بعد التنسيق لضمان توافر كمية كافية تلبي احتياجات

غرفة العمليات المركزية تتابع سوق الدواء خلال عيد الأضحى

وكانت هيئة الدواء المصرية، قد أكدت أن غرفة العمليات المركزية المنعقدة بمقر رئاسة الهيئة طوال أيام عيد الأضحى لمتابعة سوق الدواء متواصلة مع فروع الهيئة بالمحافظات على مدار الساعة؛ تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي الغمراوي، رئيس الهيئة، وذلك لتأمين سلاسل الإمداد الدوائي، وإحكام الرقابة على تداول المستحضرات الدوائية.

وأهابت هيئة الدواء المصرية بالصيادلة والمواطنين التواصل معها عبر قنوات التواصل المختلفة، وذلك عند الكشف عن المخالفات التي تتعلق بسلامة تداول الأدوية، مشيرة إلى أن الخط الساخن للهيئة 15301 يعمل على مدار الساعة لتلقي أي شكاوى أو استفسارات.
وأشارت هيئة الدواء المصرية إلى أن الخط الساخن يقدم 4 خدمات، وذلك عبر قاعدة بيانات خاصة يتم تحديثها والتدريب عليها بشكل دوري، وذلك بالتنسيق بين الإدارة العامة لشكاوى المتعاملين وبين الإدارات المركزية المعنية بتلك الخدمات، وهم " السياسات الدوائية، العمليات، الرعاية الصيدلية".

 

جهود الدولة لتوفير الأدوية بالسوق المحلي
جهود الدولة لتوفير الأدوية بالسوق المحلي
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