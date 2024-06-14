"خناقة القطامية" تكشف عصابة النصب بالسيارات

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة القطامية بحدوث مشاجرة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص أمكن تحديد وضبط طرفى المشاجرة طرف أول (محاسب - مدرس)، طرف ثان (عاطل "مصاب بكدمات وسحجات بالوجه") وبحوزته السيارة ملكه، وُعثر بداخلها على (مبلغ مالى، 5 كارنيهات منسوب صدورها لإحدى الجهات "خاصة بالمتهم"، كارنيه عامل بإحدى الجهات).

بمناقشتهم أقر الطرف الأول بتضررهما من العاطل لقيامة بإيهامهما بأنه يعمل بإحدى الجهات، والنصب عليهما والتحصل منهما على مبلغ مالى نظير قيامه بشراء سيارات لهما من الجهة المُشار إليها، إلا أنه لم يقم بإعطائهم السيارات أو رد المبلغ، وحال مشاهدتهما له بدائرة القسم حدثت بينهما مشادة على إثر ذلك.

بمواجهة المشكو فى حقه، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بأسلوب إنتحال الصفة، كما أقر بممارسته نشاط إجرامى بالإشتراك مع شقيقه (عاطل - مقيم بدائرة القسم) تخصص فى النصب على المواطنين بذات الأسلوب مستخدمًا الكارنيهات المضبوطة بحوزته وأن المبلغ المالى من متحصلات وقائع النصب.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأخير، وبمواجهته بما جاء بأقوال شقيقه أيدها، واعترف المتهمان بارتكاب عدد 6 وقائع، وتم بإرشادهما ضبط مبلغ مالى من متحصلات تلك الوقائع.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمان واتهموهما بالنصب عليهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.