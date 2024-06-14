"القاهرة الإخبارية": تراجع كبير فى شعبية "نتنياهو" أمام "جانتس"

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن شعبية نتنياهو تتراجع بشكل ملحوظ منذ السابع من أكتوبر وفق استطلاعات رأي أجرتها صحيفة معاريف، أظهرت أن بيني جانتس سيحصل على 58 مقعدًا بالكنيست في حال الانتخابات.

41 % من الإسرائيليين يرون أن "جانتس" مناسب لإدارة البلاد

وأضافت أبوشمسية، خلال تصريحاتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأيام الأخيرة شهدت تقليصًا للفارق والنسب بين نتنياهو وجانتس، وهذه المرة لصالح "نتنياهو" على الرغم أن "جانتس" ما زال محافظًا على التصدر ومسابقة "نتنياهو"، إلا أن الفروقات في النسب باتت تتقلص نتيجة استقالة "جانتس" وعدم ثقة الشارع الإسرائيلي فيه، لأنه لم يستطع إقناع كابينت الحرب في الوصول إلى صفقة تبادل.

وأوضحت مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، أن عوائل المحتجزين كانوا قد حاولوا مرارًا وتكرارًا إقناعه بتأجيل استقالته، لافتة إلى أن استطلاع الرأي الذي نشرته صحيفة "معاريف" يتحدث عن أن 41% من الإسرائيليين يرون أن "جانتس" مناسب أكثر لإدارة البلاد.