الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استعدادًا لعيد الأضحى.. جهود الدولة لتوفير اللحوم بأسعار مناسبة

نشرة DMC
نشرة DMC

قال العميد محمود السعدني، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن، إن الاستعداد لعيد الأضحى بدأ منذ شهر، حيث تم اليوم ضخ أكثر من 150 طن لحوم سوداني وبلدي وضاني مجمدة وطازجة، مؤكدًا أن اللحوم آمنة تمامًا وذات مذاق جيد.

وأضاف "السعدني" خلال مداخلة هاتفية لنشرة "دي إم سي"، اليوم الجمعة، أن هناك لجان تكشف على الأبقار في بلاد المنشأ وأيضًا فور وصولها إلى مصر وبعد ذبحها ووصولها إلى المجزر.

وأوضح أن أسعار اللحوم تقل عن أسعار السوق المحلي من 30 لـ 40%، حيث تصل أسعار اللحوم السوداني 285 جنيهًا واللحوم البلدي 335 جنيهًا، ولحوم ضاني مجمد 335 جنيهًا، ولحوم ضاني طازج 360 جنيهًا.

وتابع "السعدني"، أن اللحوم والدواجن متوفرة بكميات كبيرة ولا يوجد حد أقصى للشراء، معقبًا: "مفيش حد طلب حاجة واتقاله لأ.. المستهلك ياخد الكمية اللي هو عايزها".

المصرية للحوم والدواجن عيد الأضحى دي ام سي اللحوم العميد محمود السعدني

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