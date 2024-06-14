الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم.. أخرعروض الفيلم اللبناني المصري "أرزة" في أمريكا

صورة من عرض العمل
صورة من عرض العمل في امريكا

يقام اليوم آخر عروض الفيلم المصري اللبناني أرزة، ضمن سلسلة عرض في الولايات المتحدة الأمريكية، بدأها من مهرجان “ترايبيكا” السينمائي الدولي، بحضور علي العربي ومخرجته ميرا شعيب وكاتبه فيصل سام شعيب ولؤي خريس، وزينة بدران، وشاركتهم العرض النجمة اللبنانية الأمريكية مارلو توماس.

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أبطال فيلم أرزة

الفيلم من تأليف كل من فيصل شعيب ولؤي خريس، ووضع الموسيقى التصويرية له النجم هاني عادل،  ويلعب بطولته النجوم دياموند أبو عبود وبيتي توتل، بلال الحموي، بالاشتراك مع ضيوف العمل كلّ من فادي أبي سمرة، جنيد زين الدين، فؤاد يمين، إيلي متري، طارق تميم، هاجوب درغوغاسيان، جويس نصرالله، شادن فقيه ومحمد خنسا. 

أحداث فيلم أرزة

وتدور أحداثه حول "أرزة" وهي أم عزباء مقيمة في بيروت، تضغطها  ظروف الحياة فتضطر للعمل جاهدة بمفردها لتأمين لقمة العيش لإبنها كنان وشقيقتها ليلى.

أولى عروض أرزة

وكانت إدارة مهرجان بكين السينمائي الدولي قد اختارت الفيلم المصري اللبناني أرزة ليشارك في قسم أفلام الغد به، وكان العرض العالمي الأول له يوم 23 من أبريل الماضي.

وتعد تلك المشاركة هي الأولى في المهرجانات لمخرجته ميرا شعير في أول أفلامها الطويلة بعد فيلمها القصير ليلاك الذى شارك في الكثير من المهرجانات العالمية، والفيلم من تأليف فيصل شعيب ولؤي خريس.

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