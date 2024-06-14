الجمعة 14 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2024

عيد الأضحى
عيد الأضحى

يبحث الكثير من المواطنين خلال الساعات القليلة الماضية عن موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2024، وخاصة من قبل الموظفين، وأيضا طلبة الثانوية العامة، عن ميعاد بدء وانتهاء العيد الكبير، وذلك من أجل الحصول على قسط من الراحة، وتكون قبل العودة لاستكمال كافة الامتحانات مرة أخرى.

موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2024

ويستعرض “الدستور” في هذه السطور التالية، موعد بدء وانتهاء إجازة عيد الأضحى 2024، ووقفة عرفة.

موعد بدء إجازة عيد الأضحى 2024، عدد الإجازات المتبقية في العام الحالي.

وفقا لما تم إعلانه من خلال دار الإفتاء المصرية، فسيكون يوم الجمعة الموافق 7 من يونيو 2024 هو غرة شهر ذي الحجة، وستكون وقفة عرفات في يوم السبت الموافق 15 من نفس الشهر، لكي يكون أول أيام عيد الأضحى لعام 2024 في يوم الأحد الموافق 16 يونيو، على أن ستستمر إلى يوم الخميس الموافق 20 من يونيو.

مواعيد إجازة عيد الأضحى 2024

تأتي إجازة عيد الأضحى 2024، وفقًا لأجندة العطلات الرسمية 2024، في المواعيد الآتية:

  • إجازة يوم عرفة في يوم السبت الموافق 15 من يونيو 2024.
  • تكون إجازة أول أيام عيد الأضحى في يوم الأحد الموافق 16 من يونيو 2024.
  • إجازة ثاني أيام عيد الأضحى في يوم الإثنين الموافق 17 من يونيو 2024.
  • بينما تكون إجازة ثالث أيام عيد الأضحى في يوم الثلاثاء الموافق 18 من يونيو 2024.
  • وإجازة آخر أيام عيد الأضحى في يوم الأربعاء الموافق 19 من يونيو 2024.

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عدد الإجازات المتبقية في 2024

  1. إجازة ثورة 30 يونيه 2013: يوم الأحد 30 يونيو 2024.
  2. يوم إجازة رأس السنة الهجرية: يوم الاثنين 8 يوليو 2024.
  3. إجازة عيد ثورة 23 يوليو: يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024.
  4. إجازة المولد النبوي الشريف: يوم الإثنين 16 سبتمبر 2024.
  5. إجازة عيد 6 أكتوبر: يوم الأحد 6 أكتوبر 2024.
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