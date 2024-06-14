الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القبض على لصوص الدراجات النارية في حملات أمنية

ضبط متهمين
ضبط متهمين

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط تشكيل عصابي مكون من (5 عاطلين – لأحدهم معلومات جنائية) تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بنطاق محافظة المنيا، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب (26) واقعة، والتصرف فيها بالبيع لـ (6 عملاء سيئ "النية" - لثلاثة منهم معلومات جنائية) وأرشدوا عن المسروقات المستولى عليها (26) دراجة نارية.

تمكنت الجهود من ضبط 3 أشخاص، اثنان منهم لديهم سوابق جنائية، لارتكابهم سرقة سائق وآخر يعمل في إحدى الشركات والاستيلاء على مبلغ مالي بالإكراه باستخدام سلاح ناري (بندقية آلية) أثناء سيرهما في منطقة قسم شرطة فيصل. كما تم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة بحوزتهم، واعترفوا بارتكابهم الجريمة وأقروا بتكوين عصابة متخصصة في ارتكاب جرائم السرقة بالإكراه، واستخدام منطقة القسم كمكان لمزاولة أعمالهم الإجرامية.

كما تم ضبط 7 أشخاص، 6 منهم لديهم سوابق جنائية، لارتكابهم جريمة سرقة (لصاحب مصنع ومدير المبيعات الذي يحمل جنسية إحدى الدول) في منطقة قسم شرطة أول أكتوبر باستخدام طريقة انتحال الصفة والاستيلاء على مبلغ مالي و5 هواتف محمولة وساعة يد. وأقروا بالتخلص من الهواتف المحمولة بإلقائها خوفًا من تتبعهم، كما اعترفوا بارتكاب جريمة أخرى والاستيلاء على مبلغ مالي و2 هاتف محمول وسماعة إلكترونية و3 بطاقات بنكية من شخص آخر يحمل جنسية إحدى الدول. تم توجيههم لضبط المسروقات و5 سيارات ومسدس صوت كان يستخدمونه في ارتكاب الجرائم.

اجهزة الامن ضبط تشكيل عصابي عاطلين وقائع سرقة الدراجات النارية محافظة المنيا

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