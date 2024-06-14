نشرة "dmc": وزارة الرى ترفع درجة الاستعداد بالمحافظات خلال إجازة العيد

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعًا، اليوم الجمعة، لمتابعة استعدادات وجاهزية كل أجهزة الوزارة خلال إجازة "عيد الأضحى المبارك" ، وفقًا لما ذكرته قناة dmc، في نشرتها الإخبارية.

إجازة العيد الحالية تتزامن مع فترة أقصي الاحتياجات المائية

وأشار سويلم إلى أن إجازة العيد الحالية تتزامن مع فترة أقصي الاحتياجات المائية والتي تشهد زيادة فى الطلب علي المياه لمواجهة احتياجات الزراعات الصيفية، بالتزامن مع تأخر زراعة القطن هذا العام ليكون في نفس توقيت زراعة الأرز، بالإضافة لموجة الحرارة المرتفعة خلال هذه الأيام، ما يؤدى لزيادة الطلب على المياه، وبالتالي يتطلب الأمر بذل المزيد من الجهود واستمرار المتابعة من كل العاملين في مختلف المحافظات لضمان استيفاء المناسيب والتصرفات المائية المطلوبة كافة.