الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز

قيادى بالوفد: التنسيقية نجحت فى خلق كيان شبابى سياسى مثقف

حمدي قوطة
حمدي قوطة

قال المهندس حمدي قوطة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعد واحدة من المبادرات الهامة التي تهدف إلى تعزيز المشاركة الشبابية في الحياة السياسية وتحقيق التغيير الإيجابي داخل المجتمع، من خلال خلق منصة تجمع بين مختلف الأطياف السياسية والحزبية بهدف تحقيق التكامل والتنسيق بين الأجيال الشابة والسياسيين المخضرمين، ما سينعكس في تطوير الحياة السياسية في مصر بشكل شامل ومستدام.

وأضاف "قوطة" في بيان له، بمناسبة مرور ٦ أعوام على تأسيس التنسيقية، أنها نجحت على مدار الأعوام الماضية في خلق كيان شبابي سياسي مثقف ومؤهل للمشاركة في الحياة السياسية والخوض في غمار الانتخابات على المستوى النيابي والمحلي، واستطاعت أن تقدم نماذج شبابية ناجحة تعبر عن الحياة السياسية والواقع الاجتماعي لهذا الوطن.

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تمكين الشباب

وأكد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن التنسيقية نجحت في تمكين الشباب من خلال توفير منصة تتيح للشباب فرصة المشاركة الفعالة في العمل السياسي وصنع القرار، بالإضافة إلى تطوير الكفاءات من خلال إنشاء فضاء للحوار بين مختلف التيارات السياسية والفكرية لتبادل الأفكار والخبرات.

نموذج ملهم للمشاركة الشبابية

وأضاف المهندس حمدي قوطة، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قدمت نموذجًا ملهمًا للمشاركة الشبابية في العمل السياسي، من خلال جهودها المتواصلة في التدريب والتأهيل، وتعزيز الحوار المجتمعي، ودعم المشاركة الانتخابية، وأصبحت التنسيقية ركيزة أساسية في تطوير الحياة السياسية في مصر.

وتابع: "لم تكن رحلة التنسيقية خالية من التحديات، فقد واجهت العديد من العقبات المتعلقة بتغيير النظرة التقليدية لدور الشباب في الحياة السياسية أو الانضمام لكيان سياسي، بالإضافة إلى التحديات المالية والإدارية، ومع ذلك، تمكنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من تحويل هذه التحديات إلى فرص للنمو والتطور، من خلال تعزيز الشراكات مع المؤسسات الوطنية والدولية، وتبني استراتيجيات عمل مرنة ومبتكرة".

وأضاف: "وفي ظل النجاحات التي حققتها التنسيقية، تظل الطموحات كبيرة والتطلعات تتجه نحو تحقيق المزيد، تسعى التنسيقية في المستقبل القريب إلى توسيع قاعدة المشاركة الشبابية، وتعزيز دورها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما تهدف إلى تطوير برامج تدريبية جديدة، وإطلاق مبادرات تكنولوجية تواكب العصر، وتعزيز دور المرأة في الحياة السياسة".

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