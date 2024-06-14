الصحة: حصول المركز القومى لخدمات نقل الدم على الاعتماد الدولى الأمريكى للمرة الرابعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن حصول المركز القومي لخدمات نقل الدم على الاعتماد الدولي الأمريكي من الجمعية الأمريكية لبنوك الدم AABB للمرة الرابعة علي التوالي، وحصول المعمل المرجعي لكرات الدم الحمراء RCRL بالمركز القومي لخدمات نقل الدم علي الاعتماد لمواصفة الأيزو من المجلس الوطني للاعتماد (EGAC).

جاء ذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم في 14 يونيو من كل عام، حيث يتم الاحتفال به هذا العام تحت شعار «20 عامًا من الاحتفال بالعطاء: شكرًا للمتبرعين بالدم»، للاحتفاء بالمتبرعين وتوجيه الشكر لهم لمساهمتهم في إنقاذ الأرواح كل يوم.

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، حرص وزارة الصحة والسكان على توفير الدم ومشتقاته، لتلبية احتياجات المرضى على مستوى الجمهورية، حيث تقوم مراكز خدمات نقل الدم القومية، والذي يبلغ عددها 28 مركزًا على مستوى محافظات الجمهورية، بتنظيم حملات للتبرع بالدم في الأندية الرياضية، والجامعات، والمساجد، والكنائس، والأماكن العامة، بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأوضح «عبدالغفار» أن عملية التبرع بالدم تتم في دقائق معدودة، بدءًا من استقبال المتبرع وتعريفه بفوائد التبرع، ثم إجراء الكشف الطبي، وملء استمارة استبيان للتأكد من مدى ملاءمته للتبرع، منوها إلى تخصيص الخط الساخن 15366، لتقديم خدمات المشورة والرد على استفسارات المتبرعين بالدم، وتقديم خدمة نقل الدم لمرضى الهيموفيليا، والثلاسيميا من خلال 14 وحدة علاجية بالمراكز المختلفة على مستوى المحافظات.

فحص أكياس الدم المجمعة

ونوه «عبدالغفار» إلى إجراء مجموعة من الفحوصات على أكياس الدم المجمعة باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات الدقيقة، مثل تقنية الحمض النووي لضمان مأمونية الدم، والتأكد من سلامته ومطابقته للمعايير القومية لبنوك الدم، وخلال 15 يوما من التبرع، يتم تسليم المتبرع تقريرا معتمدا بنتائج تحاليل الدم للفيروسات الكبدية (B- C) والإيدز، والزهري، وفصيلة الدم.

وأشار «عبدالغفار» إلى مشاركة مراكز خدمات نقل الدم على مستوى محافظات الجمهورية، في الخطط التأمينية للأعياد، والمناسبات، حيث قامت بتوفير أرصدة كافية من الدم ومشتقاته من جميع الفصائل، بالإضافة إلى إطلاق حملات التبرع بالدم لصالح مصابي قطاع غزة، بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، والجامعات المصرية.





من جانبها، أشارت الدكتورة فاتن مسعد مدير عام خدمات نقل الدم القومية، إلى أن المعمل المرجعي لكرات الدم الحمراء هو معمل فريد من نوعه، ومعتمد دوليا من قبل الجمعية الأمريكية لبنوك الدم منذ عام 2014، كما يشارك في برامج التقييم الخارجية مع الـCAP الأمريكية المعترف بها دوليًا في جودة ودقة كافة الفحوصات التي يقوم بها.

وأضافت «مسعد» أن المعمل المرجعي يقدم العديد من الخدمات، كفصائل الدم وفصائل الدم الممتدة، وكشف وتحديد الأجسام المضادة للمرضى، ومعالجة الأجسام المضادة للمرضى الذين يصعب توفير وحدات دم لهم، كما يقوم بتوفير عينات مراقبة الجودة للفصائل والتوافق وغيرها من الخدمات لمعامل الفصائل، وأقسام الصرف، بخدمات نقل الدم وبنوك الدم المختلفة.