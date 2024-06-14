ضبط مخدرات بـ1.5 مليون جنيه في حملات أمنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (342) قضية مخدرات، (207) قطعة سلاح ناري وتنفيذ (84313) حكما قضائيا متنوعا.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام (3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية") بالإتجار في المواد المخدرة واتخاذهم من دائرة قسم شرطة قنا بقنا مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بدائرة القسم.. وبحوزتهم (كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت 3 كيلو جرام – فرد محلى وعدد من الطلقات – 2 سلاح أبيض - ميزان حساس). هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1،5 مليون جنيه تقريبًا).