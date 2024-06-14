الجمعة 14 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"القاهرة الإخبارية": الجيش الإسرائيلى يواصل التعنت فى إدخال المساعدات إلى غزة

المساعدات المصرية
المساعدات المصرية لغزة

قال عبدالمنعم إبراهيم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تسمح إلا بمرور 19 شاحنة إلى الأراضي الفلسطينية، ورفضت شاحنة أدوية، رغم أن الدولة المصرية وجهت أكثر من 96 شاحنة نحو معبر كرم أبوسالم، بهدف رفع العبء والمعاناة عن كاهل الأشقاء الفلسطينيين.

وأضاف إبراهيم، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن التعنت الإسرائيلي والعراقيل التي تفرضها قوات الاحتلال ما زالت هي التي تسيطر رغم الجهود المصرية والمناشدات الدولية والإقليمية لدخول المزيد من المساعدات لقطاع غزة.

 

رفع العبء عن القطاع المحاصر ودعم القطاع الطبي

وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، أن إسرائيل رفضت صباح اليوم شاحنة أدوية كانت متوجهة للقطاع، لرفع العبء عن القطاع المحاصر ودعم القطاع الطبي الذي يشهد انهيارًا تامًا نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل.

لفت إلى أن معبر رفح من الجانب المصري يشهد آلاف الشاحنات المتكدسة، والتي تحمل عشرات آلاف من السلع الغذائية ومستلزمات الإغاثة، واصطفاف العشرات من سيارات الإسعاف لاستقبال الجرحى والمصابين.

غزة احتلال معابر غزة وإغلاقها الجيش الإسرائيلي معابر غزة احتلال معابر غزة

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