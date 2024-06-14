الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسامة السعيد: مصر شكلت انتفاضة إنسانية لنصرة القضية الفلسطينية

أسامة السعيد
أسامة السعيد

أكد الكاتب الصحفي، أسامة السعيد، أن الأزمة الفلسطينية الحالية غير المسبوقة ويجب النظر إليها في سياق أوسع مما هي عليه، لأن العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة يمثل بداية لمحاولة تدمير أو تغيير شكل إقليم الشرق الأوسط.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "من خلال هذا الإدراك الحقيقي لطبيعة الأزمة في مستواها الفلسطيني وتداعياتها الإقليمية والدولية، فإن الدولة المصرية تحركت لمحاولة إنهاء هذه الأزمة، وإيجاد البيئة المناسبة لإنهاء العدوان الإسرائيلي بشكل كامل وبدء حل سياسي لا يعيدنا مرة أخرى لمثل هذه الأزمات". 

تابع: “مصر أكثر دولة في العالم تحركت وكثفت جهودها على مجموعة من المستويات السياسية والدبلوماسية والإنسانية والأمنية والاستراتيجية من أجل إيجاد حل القضية الفلسطينية”، مشددًا على أنها أكثر دولة منخرطة في الملف الفلسطيني وأكثر دولة عبر التاريخ تحملت مسؤولياتها تجاه هذا الملف.

وواصل: “الملف الإنساني كان أول المفات التي عملت عليها مصر، لأن مصر أدركت الهدف الحقيقي وراء 7 أكتوبر، وهو تهجير الشعب الفلسطيني، وتصفية لاقضية الفلسطينية، وإخلاء قطاع غزة من سكانه، بالتالي شكلت مصر انتفاضة انسانية حكومة وشعبا وعلى كل المستويات مثال مضئ ومشرق لقدرة الدولة الفلسطينية لنصرة الشعب الفلسطيني”.

الازمة الفلسطينية غزة قطاع غزة العدوان الإسرائيلى مصر

مواد متعلقة

بعد موجة شديدة الحرارة.. مفاجأة حول طقس الصيف

حسن سلامة: مسودة البيان الختامى لقمة السبع التفت على الواقع بإدانة حماس

أستاذ صحة عامة يقدم نصائح مهمة للحجاج المصريين

جامعة المنصورة ضمن تصنيف التايمز البريطانى للتنمية المستدامة

أستاذ دراسات بيئية: الشجرة الواحدة تصفى 100 ألف متر مكعب من الهواء الملوث سنويًا

أجواء شديدة الحرارة.. "الأرصاد" تحذر من طقس اليوم والعظمى تصل 48 درجة

باسل عادل لـ"الشاهد": كنا بنتسب داخل البرلمان الإخوانى وبيتقالنا "يا كفرة"

باسل عادل لـ"الشاهد": الإخوان سرقوا من القوى السياسية ثورة يناير

الأكثر قراءة

عاجل| حفيظ دراجى يصدم الأهلى: زين الدين بلعيد فى طريقه إلى الدورى البلجيكى

موعد إعلان نتائج مزايدة الذهب.. وحقيقة فوز 3 شركات عالمية

عاجل.. أنباء عن اغتيال هاشم صفى الدين الرئيس التنفيذى لـ حزب الله

ما هو يوم التورية ولماذا سمى بهذا الاسم.. إليك التفاصيل ‏

الأكاديمية العربية ضمن أفضل جامعات العالم فى تصنيف التايمز للتنمية المستدامة

بعد موجة شديدة الحرارة.. مفاجأة حول طقس الصيف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الفستان وصاحب المقهى

حسين دعسة

الخوف على لبنان.. وحزب الله ينتظر القمة الثلاثية

د هند جاد

حيتان السناتر.. أوهام وأساطير مخالفة القانون!

محمد الفايدي

التنمية جامعة.. “حان وقت الطبيعة”

صفاء النجار

دعانى لبيته «3»

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «2-3»

ماجد حبته

صيف مصرى أكثر وحشية!

محمد عبدالعزيز

جرس الفسحة ضرب ضرب

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 252 للحرب..الاحتلال الإسرائيلى يكثف مجازره فى غزة و37 ألف شهيد حصيلة العدوان

بن غفير: نتنياهو يدير الحرب "منفردًا" وبطريقة غير معروفة

البنتاجون: الرصيف البحري بغزة استأنف عملياته بعد توقف بسبب أمواج البحر الهائجة