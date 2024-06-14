أسامة السعيد: مصر شكلت انتفاضة إنسانية لنصرة القضية الفلسطينية

أكد الكاتب الصحفي، أسامة السعيد، أن الأزمة الفلسطينية الحالية غير المسبوقة ويجب النظر إليها في سياق أوسع مما هي عليه، لأن العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة يمثل بداية لمحاولة تدمير أو تغيير شكل إقليم الشرق الأوسط.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "من خلال هذا الإدراك الحقيقي لطبيعة الأزمة في مستواها الفلسطيني وتداعياتها الإقليمية والدولية، فإن الدولة المصرية تحركت لمحاولة إنهاء هذه الأزمة، وإيجاد البيئة المناسبة لإنهاء العدوان الإسرائيلي بشكل كامل وبدء حل سياسي لا يعيدنا مرة أخرى لمثل هذه الأزمات".

تابع: “مصر أكثر دولة في العالم تحركت وكثفت جهودها على مجموعة من المستويات السياسية والدبلوماسية والإنسانية والأمنية والاستراتيجية من أجل إيجاد حل القضية الفلسطينية”، مشددًا على أنها أكثر دولة منخرطة في الملف الفلسطيني وأكثر دولة عبر التاريخ تحملت مسؤولياتها تجاه هذا الملف.

وواصل: “الملف الإنساني كان أول المفات التي عملت عليها مصر، لأن مصر أدركت الهدف الحقيقي وراء 7 أكتوبر، وهو تهجير الشعب الفلسطيني، وتصفية لاقضية الفلسطينية، وإخلاء قطاع غزة من سكانه، بالتالي شكلت مصر انتفاضة انسانية حكومة وشعبا وعلى كل المستويات مثال مضئ ومشرق لقدرة الدولة الفلسطينية لنصرة الشعب الفلسطيني”.