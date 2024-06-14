مناقشة مشروعات تخرج طلاب قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة السويس

برعاية الأستاذ الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، وإشراف عام الأستاذ الدكتور أمين سعيد عبدالغني عميد كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال، نظمت الكلية جلسة علمية لمناقشة مشروعات تخرج طلاب الفرقة الرابعة بالكلية في أقسام الصحافة والنشر الرقمي والإذاعية والتليفزيون والاتصالات التسويقية المتكاملة، بمشاركة نخبة من الصحفيين والإعلاميين والخبراء في لجان التحكيم.

مناقشة مشروعات قسم الصحافة والنشر الرقمي

تكونت لجنة مناقشة مشروعات قسم الصحافة والنشر الرقمي من كل من الكاتب الصحفي الأستاذ علاء الغطريفي رئيس تحرير المصري اليوم، والدكتور حسين ربيع رئيس قسم الصحافة ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سمر علي حسن والدكتورة منية إسحاق المدرسين بقسم الصحافة.

مشروعات قسم الصحافة، موقع جورنال السويس

تضمنت مشروعات قسم الصحافة، موقع جورنال السويس، وهو موقع إلكتروني إخباري يهدف إلى تسليط الضوء على محافظة السويس باعتبارها واحدة من أهم وأكبر محافظات إقليم القناة، ومدينة مصرية تتمتع بتراث تاريخى وحضارى عريق، إلى جانب تغطية اخبار وأنشطة جامعة السويس، ويسعى المشروع إلى عرض آخر التطورات بداخل المحافظة بما يتلاءم مع منهجية الدولة المصرية وعملية توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلى فى المجالات السياحية والرياضية والفنية والثقافية... إلخ.

موقع ترجمان يختص بالحديث عن سياحة مصر

بالإضافة إلى موقع ترجمان ويختص بالحديث عن سياحة مصر التاريخية في كل من القاهرة والجيزة، حيث يشمل السياحة بكل أنواعها (فرعونية – إسلامية – قبطية – حديثة)، وجاء اسم ترجمان نسبة إلى المرشد السياحي في العصر الفرعوني، حيث كانت مهنته في ذلك الوقت الإرشاد وترجمة كل ما يتعلق بالآثار المختلفة للزائرين من المصريين والسياح من جميع أنحاء العالم، ويهدف هذا المشروع إلى توفير تجربة استثنائية لعشاق الآثار والسياحة الداخلية.