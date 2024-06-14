الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصادر طبية فلسطينية: 20 شهيدا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم

شهداء فلسطين
شهداء فلسطين

أكدت مصادر طبية فلسطينية، أن 20 شهيدًا فلسطينيًا ارتقوا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 30 شهيدًا و105 مصابين خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وأوضحت الصحة الفلسطينية أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي ارتفعت إلى 37232 شهيدًا و85037 مصابًا.

غارات إسرائيلية قطاع غزة فلسطين 20 شهيد الاحتلال

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